24 Interessenten für das neue Gewerbegebiet

Mit der Erschließung des Baugebiets im Gewerbegebiet Zum Wohlenberg beschäftigt sich in der Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, ab 18 Uhr im DGH der Bauausschuss der Gemeinde Leiferde. Stellvertretender Gemeindedirektor Michael Zobjack und Bürgermeistern Stefanie Fahlbusch-Graber berichten vorab vom derzeitigen Stand der Planungen.

Danach gibt es laut Zobjack für die Fläche in einer Gesamtgröße von 28 535 Quadratmetern bereits 24 Interessenten. Anknüpfend an das bereits bestehende Gewerbegebiet planen laut Fahlbusch-Graber bereits ansässige Firmen dort die Ausweitung ihrer Betriebe. Zobjack zufolge haben aber auch fremde Investoren ihr Interesse bekundet, dort neu zu bauen. „Wir haben insgesamt 24 Interessenten und sind da guter Dinge“, freut sich der stellvertretende Leiferder Gemeindedirektor über das Interesse an dem Gebiet, das laut Zobjack an das bereits bestehende Gewerbegebiet „angeklebt wird“.

Lokale Firmen im Gespräch

Welche Art von Betrieben künftig dort ansässig sein wird, steht laut Fahlbusch-Graber noch nicht fest. „Die Verträge sind bislang noch nicht unterschrieben“, sagt sie. „Weder Ikea noch das US-amerikanische Unternehmen Tesla haben bislang ihr Interesse an dem Leiferder Baugebiet bekundet“, schmunzelt Zobjack. “ Lokale Firmen vor Ort seien aber im Gespräch. „Wir möchten die ansässigen Firmen vor Ort halten“, sagt er. „Das wiederum dient der Arbeitsplatzsicherung.“

Ebenfalls anknüpfend an das neue Gewerbegebiet wird laut Fahlbusch-Graber auch ein Mischgebiet in Richtung Harmbütteler Weg ausgewiesen. „Ein Grundstück dort ist bereits weg“, informiert die Bürgermeisterin. Der Investor plant ihrer Auskunft zufolge darauf den Bau eines Geschäfts-Wohnhauses mit Büros. Je nach Größe können dort ein oder zwei weitere Grundstücke geplant werden. „Unser Wunsch ist es, Mehrfamilien-Häuser zu bauen“, sagt Fahlbusch-Graber mit Blick auf die nach wie vor akute Wohnungsnot in Leiferde.

Innere Erschließung

Als nächstes muss jetzt der Bebauungsplan für das neue Gebiet beschlossen werden. Bürgermeisterin und stellvertretender Gemeindedirektor sind beide guter Dinge, dass dann noch vor der Sommerpause die innere Erschließung des neuen Gewerbegebietes erfolgen kann.

Von Hilke Kottlick