Langenklint

Die Schilder – aufgestellt im Langenklint bei Müden – weisen die Richtung. „Rettungsweg“ ist darauf zu lesen. Um einen „Rettungweg“ handelt es sich aber nicht – es ist vielmehr der Weg zu einer Ausgrabung. Genau darum geht es in dem Projekt der Indiana University of Pennsylvania (IUP). Im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums suchen IUP-Studenten des Departments of Anthropology an der Absturzstelle eines US-amerikanischen Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Feld im Langenklint bei Müden nach den sterblichen Überresten des Piloten.

Studenten im archäologischen Sommerstudium

Mittagszeit – das Gros der Studentinnen und Studenten sitzt mit belegten Broten in der Hand auf der Erde vor drei parkenden Fahrzeugen. „Seit dem 4. Juli sind wir hier in Deutschland“, erklärt Übersetzer Mason Smith in gut verständlichem Deutsch. Die Sprache lernte er – wie er erläutert – während seines Studiums in Deutschland. Assistenz-Professorin Andrea Palmiotto und Dr. William Chadwick, Chef des Archaeological Services Centers in Indiana, Pennsylvania, begleiten die zwölf jungen Leute in Deutschland. Die Studenten arbeiten laut Smith auf dem Feld im Langenklint im Rahmen „eines archäologischen Sommerstudiums initiiert vom amerikanischen Verteidigungsministerium“. Ihr Auftrag ist es, die sterblichen Überreste eines im Zweiten Weltkrieg mit seinem Bomber abgestürzten Piloten aufzuspüren.

Fein säuberlich tragen die jungen Leute die Erdschichten in unterschiedlichen Tiefen – bis hinunter zum Grundwasser – auf dem Feld im Langenklint ab. Die Gruben sind Smith zufolge etwa 20 Meter breit und reichen rund 1,80 Meter tief hinab in das Erdreich. Alles wird vorsichtig per Hand erledigt, nichts überlassen die angehenden Archäologen elektrisch angetriebenem Gerät. Parallel zu den Ausgrabungen hängen Sandsiebe an hohen hölzernen Galgen. Mögliche kleinformatige Funde werden so vorsichtig von Erde befreit.

Wrackteile nach Kriegsende abtransportiert

Die Suche der Archäologen gilt laut Smith nicht mehr dem vor etwa 76 Jahren abgestürzten Bomber, „die Flugzeug-Wrackteile wurden gleich nach Kriegsende abtransportiert“, informiert Andrea Palmiotto, übersetzt von Smith. Vielmehr hoffen die angehenden Archäologen, auf sterbliche Überreste des Piloten zu stoßen, um sie nach Hause in die Vereinigten Staaten zu holen. Gleiches hatte laut Andrea Palmiotto bereits vor zwei Jahren eine andere US-amerikanische Firma an selber Stelle versucht. Deren Suche blieb laut der Assistenz-Professorin jedoch erfolglos. „Wir haben jetzt genau dort angesetzt, wo sie aufgehört haben, und deren Arbeiten fortgeführt“, erläutert sie.

Noch bis zum 15. August dauert der Auftrag der Amerikaner im Langenklint bei Müden. Was sie im Zuge der Ausgrabung gefunden haben, dürfen sie laut Andrea Palmiotto den Anweisungen des amerikanischen Verteidigungsministeriums zufolge nicht mitteilen. „Alles, was wir gefunden haben, geben wir vorerst zur weiteren Untersuchung ab“, übersetzt Smith, und er gibt damit zu erkennen, dass die Studenten offenbar zumindest etwas gefunden haben. Vielleicht sind sie damit dem erklärten Ziel näher gekommen, den gefallenen Amerikaner ebenso in seine Heimat zurück zu holen wie vielleicht Ehe- oder Siegelring, die oftmals für die Identifizierung von gefallen Soldaten von großem Wert sind.

Von Hilke Kottlick