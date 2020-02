Hundezuchtanlage Hillerse: Kläger scheitert nicht komplett

Hillerse/Hildesheim

Das juristische Nachspiel um die Hundezuchtanlage in Hillerse könnte nun ein Ende haben, das Landgericht Hildesheim hat am Freitag die Klage gegen die Gemeinde zumindest teilweise abgewiesen. Statt der geforderten 18 340 Euro plus Zinsen stehen dem Kläger nur 4262 Euro plus Zinsen als Schadenersatz zu und er muss 83 Prozent der Gerichtskosten tragen.

Nach der Rechtsauffassung des Klägers hätten ihm die insgesamt 25 000 Euro – 18 340 Euro plus Zinsen – zugestanden, weil die Gemeinde ihm 2010 die Zusage gemacht haben soll, die Gerichts- und Gutachterkosten für eine Klage gegen die Hundezuchtanlage im Ort zu übernehmen. Seinerzeit hatte eine Bürgerinitiative sich über den Lärm der Tiere beschwert, der Kläger in der aktuellen Streitsache hatte sich bereit erklärt, gegen die Anlage zu klagen – die Gemeinde wiederum hatte zugesagt, die Kosten zu übernehmen. In der Entscheidung des Landgerichts wird diese Zusage nicht in Frage gestellt, allerdings genauer definiert.

Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichts, erklärte die Zusammenhänge: „Nach der Entscheidung der Kammer steht dem Kläger gegenüber der beklagten Gemeinde aus einem Amtshaftungsanspruch wegen der unrichtigen beziehungsweise unvollständigen Auskünfte des Bürgermeisters in Verbindung mit dem Beschluss des Gemeinderats Schadensersatz in Höhe von 4262 Euro zu. Dieser erstattungsfähige Schaden sind Gutachterkosten, die vor dem Oktober 2010 entstanden sind.“ Die Erstattung von Rechtsanwaltskosten sei vom Ratsbeschluss aber erkennbar nicht gedeckt gewesen. Und im Oktober 2010 habe der Kläger erfahren, dass die Kommunalaufsicht den Ratsbeschluss beanstandet hat.

In Folge dieses Wissens hätte der Kläger nicht mehr auf die Zusagen der handelnden Personen oder auf den Fortbestand des Ratsbeschlusses vertrauen können, „so dass die ab diesem Zeitpunkt entstandenen Gutachterkosten nicht im Wege der Amtshaftung zu erstatten sind“. Dafür, dass auch später die Übernahme der gesamten Kosten zugesagt worden sei, gebe es keinen Beweis.

Die Geschichte der Hundezuchtanlage Seit etwa zwei Jahrzehnten beschäftigt die Hundezuchtanlage in Hillerse Politik und Justiz. Ein Ehepaar hatte im Ort eine Hundezucht mit Hundepension eingerichtet, gegen die sich im Dorf ziemlich schnell Widerstand geregt hatte. Auch darum hatte es bereits eine juristische Auseinandersetzung gegeben, das Oberverwaltungsgericht hatte die Anlage schließlich höchstinstanzlich genehmigt. Eine „Bürgerinitiative gegen Hundelärm“ entstand, der Kläger im jetzt vom Landgericht entschiedenen Verfahren hatte sich an die Spitze der BI gesetzt und von der Gemeinde nach Ratsbeschluss die Zusage bekommen, dass diese die Kosten für die weitere juristische Auseinandersetzung übernehme. Das war rechtlich allerdings nicht zulässig. Daraufhin gründete der Kläger den Verein zum Erhalt der Lebensqualität, um – in Absprache mit der Gemeinde – im Jahr 2015 die Kostenerstattung auf dem Weg eines Zuschusses an den Verein in Höhe von 36 000 Euro zu erhalten. Dagegen war der Bund der Steuerzahler noch vor dem entsprechenden Ratsbeschluss eingeschritten – der Kläger war auf seinen damaligen Gerichtskosten sitzen geblieben. Nach der jüngsten Entscheidung des Landgerichts Hildesheim wird das auch so bleiben – lediglich die 4262 Euro plus Zinsen wurden ihm vom Gericht zugesprochen.

Von Christina Rudert