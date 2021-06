Land bezuschusst Umbau der Leiferder Grundschule mit 570.000 Euro

Leiferde

Jetzt kann’s losgehen an der Leiferder Grundschule mit dem Umbau für den Ganztagsbetrieb: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne teilte gestern in einer Video-Konferenz mit, dass der Um- und Anbau mit 570.000 Euro vom Land bezuschusst wird. 180.000 Euro muss die Samtgemeinde noch zahlen. Ziemlich genau ein halbes Jahr Zeit bleibt für das Projekt, zum 31. Dezember muss alles fertig und abgerechnet sein.

Bundesweit stellen Bund und Länder 750 Millionen Euro für den Ausbau der Ganztagsangebote zur Verfügung – das ist Teil eines Pakets zur Bekämpfung der Corona-Folgen, wie Tonne berichtete. Erster Samtgemeinderat Ralf Heuer erklärte, wofür das Geld in Leiferde genutzt werden soll.

„Es geht um den Umbau einer etwas betagten Grundschule“

Das geht los mit Brandschutz-Problemen, weil Fluchtwege zum Spielen genutzt werden müssen, und reicht bis zur Schaffung eines Bewegungsraums für den Schulkindergarten. „Es geht um den Umbau einer etwas betagten Grundschule“, so Heuer. Etwa 110 Schüler nutzen das Ganztagsangebot, „wir stoßen an die Kapazitätsgrenzen“. Die neun Mitarbeiter im Ganztagsbereich haben keinen Besprechungsraum, der Werkraum ist nur für 15 Schüler ausgelegt, die Lehrküche ist stark sanierungsbedürftig.

Ein 120 Quadratmeter großer Anbau für den Ganztagsbereich soll Platz bieten für einen Naß- und Kreativraum, einen Multifunktionsraum und eine behindertengerechte Sanitäranlage. Ein Mitarbeiterraum wird geschaffen, die Lehrküche hergerichtet. Nun hoffe die Samtgemeinde, dass die Materialengpässe in der Baubranche dem knappen Zeitplan keinen Strich durch die Rechnung machen.

Die knappe Frist ist dem Minister bewusst

Auf das Problem war auch Tonne eingegangen. „Die Fristen für die Umsetzung sind sehr ambitioniert.“ Solle es Probleme dabei geben, solle sich die Samtgemeinde bei ihm melden.

Der Minister nutzte die Gelegenheit, den Landtags- und Bundestagsabgeordneten zu danken, „die das Geld auf den Weg und jetzt in die Fläche gebracht haben“. Aber auch das Engagement der Samtgemeinde hob er ausdrücklich hervor. „Wir tun gut daran, die Investitionen der Schulträger nicht für selbstverständlich zu halten.“ Und den Einsatz des Schulteams um Sabine Commißmann, die bei der Konferenz dabei war, lobte Tonne ausdrücklich. „Das ging in der Corona-Pandemie schon manchmal über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus.“ Das größte Lob jedoch gebühre den Schülerinnen und Schülern: „Das ist möglicherweise die erste Generation, die sagt: Wie schön, dass wir zur Schule gehen dürfen. Bei ihnen wissen wir das Geld gut aufgehoben.“

Gesunde Ernährung und Inklusion profitieren von der Investition

Die kurze Zeitspanne zwischen Antragstellung am 7. Mai und Bewilligungsbescheid am 3. Juni hob Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs positiv hervor, „das Tempo ist keine Selbstverständlichkeit“. Investitionen in Schulküche und behindertengerechte Sanitäranlage seien unter den Stichworten gesunde Ernährung und Inklusion wichtige Punkte. „Das ist eine positive Nachricht in bewegten Zeiten.“ An eine weitere positive Nachricht erinnerte Lutz Hesse: „Wir haben vom Land auch 48.000 Euro für zwei Kochstationen in der Mensa-Küche bekommen“, dankte der Fachbereichsleiter für Bildung, Jugend und Soziales in der Samtgemeinde.

Von Christina Rudert