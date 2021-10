Ettenbüttel

Auf der Landesstraße 283 zwischen Ettenbüttel und Gerstenbüttel gelten künftig Tempo 80 und ein Überholverbot. Zudem wurde dort die Fahrbahn erneuert. In den vergangenen drei Jahren war es auf der Strecke vermehrt zu Baumunfällen und auch zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Unfallkommission hat die Landesstraße deshalb als sogenannte Unfallhäufungslinie bewertet und sowohl Geschwindigkeitsbegrenzung als auch Überholverbot angeordnet.

Die Polizei teilte am Donnerstag mit, in Zukunft auf der Strecke vermehrt zu kontrollieren. Ziel sei es, die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die neuen Regeln zu sensibilisieren und so sicherzustellen, dass die Strecke in Zukunft sicherer wird.

