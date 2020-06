Meinersen

Freunde des Poetry Slam sind am Freitag, 10. Juli, ab 19.30 Uhr im Rathauspark in Meinersen willkommen: Der Kulturverein Meinersen musste wegen Corona die Veranstaltung vom 12. Juni um vier Wochen verschieben, und statt im Kulturzentrum findet sie nun Open Air statt. Im Vorprogramm tritt das Ensemble T.A.N.Z. Braunschweig von der Schule für Bühnentanz auf.

Unter dem Titel: „Dis-Tanz“ stellen die Tänzerinnen und Tänzer die Kunst der Tanzimprovisation vor. Erarbeitet und angeleitet durch die Schulleiterin, Pädagogin, Tänzerin und Choreografin Sylvia Heyden führen sie die Zuschauer in die Welt der kreativen Bewegung zum Thema Abstand und Nähe. Lisa Haucke, die ehemalige Stipendiatin des Künstlerhauses Meinersen, ist Mitglied des Ensembles. Da das Ensemble ohne Gage auftritt, bittet der Kulturverein um eine Spende für die Tänzerinnen und Tänzer, eine Spendenbox wird an der Abendkasse aufgestellt.

Anzeige

Bekannte Künstler treten auf

Und dann legen herausragende Vertreter der bundesdeutschen Poetry Slam-Szene los. Es haben sich Künstler angesagt, die bereits bei diversen Meisterschaften Erfolge gefeiert haben. Ohne Hilfsmittel, lediglich mit ihren eigenen Texten ausgestattet, müssen sie in jeweils fünf Minuten das Publikum in Meinersen überzeugen. Laut den Veranstaltern wird es emotional, humoristisch, tiefsinnig und auf jeden Fall sehr sprachgewaltig. Am Ende gibt es neben vielen Siegern nur einen Gewinner – das Publikum.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Moderiert wird die Veranstaltung vom Slamer-Urgestein Dominik Bartels. Er ist seit 2009 mehrfach qualifiziert für die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, 2011 und 2015 Finalist der Niedersächsisch-Bremischen Landesmeisterschaften und 2011 Gewinner des Web-Slams des Kultursenders Arte. Seit 2010 organisiert, veranstaltet und moderiert Bartels Literaturveranstaltungen in der Region Braunschweig.

Begrenzte Zuschauerzahl

Aufgrund der Coronabeschränkungen können kulturelle Veranstaltungen derzeit nur Open Air stattfinden – der Kulturverein Meinersen freut sich, diese Veranstaltung im Rathauspark durchführen zu dürfen. Die Zuschauerzahl ist auf 250 Personen begrenzt, da der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet sein muss. Eigene Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden, eine Bewirtung wird es nicht geben. Dafür dürfen die Besucher eigene Getränke und Speisen mitbringen. Jeder Teilnehmer muss registriert werden, die Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Weiterhin kann der Veranstaltungsort wegen der Bauarbeiten an der Okerbrücke in Meinersen nur über den Kreisel der B188 bei Ahnsen erreicht werden.

Tanzprojekt zum Thema Heimat: Lisa Haucke trainiert mit Flüchtlingen und einheimischen Meinersern. Quelle: Privat

Tickets gibt es für 12 Euro im Vorverkauf bei La Pralina in Meinersen und unter www.kulturverein-meinersen.reservix.de/events, an der Abendkasse können Restkarten für 14 Euro erworben werden. Freikarten aller Art sind gültig – um eine bessere Steuerung der Ticketverkäufe zu gewährleisten, bittet der Kulturverein die Inhaber von Freikarten, sich vorher per Mail an brigitte.rodloff@kulturverein-meinersen.de registrieren zu lassen. Die Regularien stehen auf der Internetseite www.kulturverein-meinersen.de.

Von der AZ-Redaktion