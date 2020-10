Leiferde

Mit klassischen ebenso wie zeitgenössischen Kompositionen sorgt das Blechbläserquintett Magenta Brass für musikalische Abwechslung – am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr in der Leiferder Kirche zum Beispiel. Der Kulturring Leiferde lädt zu diesem Konzert ein.

Johann Sebastian Bachs H-Moll-Messe im Tango-Rhythmus

Das hochklassige, junge Blechbläserquintett spielt auf. Zu hören sind verschiedene Werke: Mit La Folia ist seit dem 16. Jahrhundert eine Melodie aus Spanien um die Welt gewandert und spätestens seit Arcangelo Corelli zu großer Berühmtheit gelangt. Jan Bach hat sich mit seinen „Foliations“ der alten Tradition angenommen und einen Variationssatz für Blechbläserquintett geschrieben. Es erklingen weiterhin Auszüge aus Prätorius großer Tanzsammlung Terpsicore – Musik, die vor Lebensfreude sprudelt. Sebastian Curriers Cadence, Fuge, Fade ist eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit Musik der Renaissance. Ein beschwingter Tango und eine Bossa-Variation über ein Thema aus Johann Sebastian Bachs H-Moll-Messe verdeutlichen den Tanz-Charakter dieser Musik.

Anzeige

Lesen Sie auch: Leiferde: Einladung zur LeifArt

Magenta Brass ist ein Blechbläserquintett aus aktuellen und ehemaligen Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Die Fünf nahmen an internationalen Meisterkursen für Kammermusik teil, unter anderem mehrfach bei Mitgliedern von German Brass und Stockholm Chamber Brass, (www.magenta-brass.de).

Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen

Für das Konzert gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Die Tickets kosten für Jugendliche bis 18 Jahre 5 Euro im Vorverkauf, 6 Euro an der Abendkasse, für Erwachsene 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind Manus Schreiben & Schenken in Leiferde, Zum Bleistift in Meinersen, Dit & Dat in Müden, die Mühlenbäckerei Grete in Hillerse und der Kulturverein Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion