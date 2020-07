Meinersen

Puh, das ist gerade noch einmal gut gegangen: Die 13. Sommerakademie im Künstlerhaus Meinersen läuft – trotz Corona-Krise. Charlotte Dreschke von der Kreiskunstschule ist sichtbar froh, dass sie das Programm doch noch so gestalten konnte, dass in dieser Woche alles läuft, wenn auch ein bisschen anders als sonst. „Ich bin sehr, sehr froh, eine Lösung gefunden zu haben.“ Klar, in Zeiten von Corona geht das nicht ohne genaue Absprachen mit Ordnungs- und Gesundheitsamt. Einige der Folgen: Ist es sonst üblich, dass die Teilnehmer die verschiedenen Angebote spontan vor Ort ausprobieren, so war in diesem Jahr eine feste Zusage für ein Angebot nötig, inklusive festem Sitzplatz und Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Gebäude. Auch die sonst so beliebten Gruppentreffen, die schon Festcharakter hatten, müssen entfallen. Die abschließende Werkschau wird es nur virtuell geben und ist ab kommenden Wochenende auf der Homepage des Künstlerhauses zu sehen. Dreschke schaute am Mittwoch in Meinersen vorbei. „Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen ruhiger ist als sonst.“

Zur Galerie Kreativ sein – das geht auch mit Corona-Regeln. Das zeigt sich bei der aktuell laufenden Sommerakademie im Künstlerhaus Meinersen.

Dem Spaß am Kreativen scheint das keinen Abbruch zu tun. Aus den geschlossenen Räumen dringt immer wieder lautes Lachen heraus, wenn man das Künstlerhaus betritt. Und das macht ja auch den Charme der Sommerakademie aus. „Hier geht es nicht um Quoten. Ich muss jetzt fünf Bilder malen“, sagt Weise. Ebenso gehe es nicht darum, dass stumpf etwas gezeigt wird und dann für richtig oder falsch befunden wird, betont Dreschke.

Anzeige

Vier sehr unterschiedliche Kreativangebote bieten die zwei Dozentinnen und zwei Dozenten an: Der ehemalige Künstlerhaus-Stipendiat Davod Berkel weiht in die Geheimnisse der Tempera-Malerei ein, die aktuelle Stipendiatin Greta von Richthofen bietet Comic-Zeichnen an, um Aktmalerei geht bei Dozentin Maria Trezinski, und der künstlerische Leiter des Künstlerhauses, Jochen Weise, hat sich das Thema Holzschnitt für eine Gruppe ausgesucht.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein Besuch in der Tempera-Gruppe mit David Berkel, der gerade neue Farbe anmischt. „Die Technik ist aus der Mode geraten. Es hat so seine Herausforderungen“, sagt er. Da schallt ein lautes „Oh ja“ aus Richtung des Arbeitsplatzes von Dorina Cimander, die gerade merkt, dass sie unbeabsichtigt einen Grauton zusammengemixt hat. Alle anderen lachen mit ihr. Was sie mit ihren selbst gemischten Farben malen, ist jedem selbst überlassen. Kurt Müller mischt gerade das Grün für die Blätter eines Baumes an. „Malen nach Zahlen ist das hier nicht“ sagt er lachend.

Neu: Jetzt gibt’s auch die Herbstakademie Die Sommerakademie im Künstlerhaus Meinersen läuft noch bis Samstag, 25. Juli. Ein Abschlussfest mit Präsentation der Werke wird es wegen Corona in diesem Jahr nicht geben. Das Künstlerhaus wird die Werkstattschau jedoch auf ihrer Internetseite zeigen. Neu in 2020: Die Kreiskunstschule bietet erstmalig eine Herbstakademie an. Sie findet statt vom 12. bis 17. Oktober. Es gibt zwei Gruppen, Anfänger und Fortgeschrittene. Ziel: eine Mappe für die Aufnahmeprüfung an einer Kunsthochschule vorbereiten. Anmeldung unter www.kvhs-gifhorn.de.

Gelächter dringt auch eine Etage drüber aus dem Raum, in dem Greta von Richthofen Comic-Zeichnen anbietet. Das Angebot, ein Wagnis, verriet Weise. Aber dann sagten gleich fünf Teilnehmer dafür zu. Am Mittwochabend gab es zunächst Übungen, um in den sechs Stunden langen Tag zu kommen. Eingeschlafene Füße oder das Gefühl Geborgenheit galt es in Comic-Form auszudrücken. Rienelt Walkhoff, zweite Vorsitzende im Künstlerhaus, hatte „Lust, mal eine geistige Anregung zu bekommen.“ Nun malt sie eifrig kleine Bilder. Die Wand neben ihrem Arbeitsplatz ist schon voll davon. „Es macht unwahrscheinlich viel Spaß.“

Von Andrea Posselt