Krippenspiel mit Kindern und Tieren

Bokelberge

Einladen möchte Kinder- und Tiercoach Corinna Michelsen, „abseits vom Weihnachtstrubel, lauter Musik und hektischem Treiben beim Krippenspiel mit Tieren für einen Moment zu verweilen und sich auf das Weihnachtsfest zu besinnen. Alle gemeinsam feiern Weihnachten in Bokelberge, am Sonnabend, 21. Dezember von 16 bis 20 Uhr.

Taschenlampe mitbringen

Um 16.15 Uhr und 17 Uhr gibt es dabei Weihnachtsgeschichten im Strohkreis mit Schauspieler Felix Meyer . Um 18 Uhr startet das Krippenspiel mit Tieren, erzählt von Meyer, musikalisch begleitet von Verena Grope, dem Posaunenchor Seershausen und dem Publikum. Der Appell dazu: „Dafür bitte eine Taschenlampe mitbringen.“ Im Anschluss ist die Bekanntgabe der Gewinner vom Weihnachtsrätsel „Bintas Weihnachtswunsch“, einer Weihnachtsgeschichte von Telse Maria Kähler. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Einfach die Namen in der Geschichte ergänzen unter http://www.interview-mit-emely.de.

Gabentisch für die Tiere

Kinder können zudem mit Wildnispädagogin Bettina Sielaf Stockbrot am Lagerfeuer braten, Moosgärtlein gestalten und nach dem Krippenspiel die Tiere streicheln. Es gibt Kuchen aus dem Lehmofen, eine wärmende Suppe, Kaffee und Kinderpunsch. Für die vielen in Bokelberge lebenden Tiere wird es einen Gabentisch geben. Gern können Futterspenden für Wildschwein, Reh, Meerschwein, Hasen, Hühner und Co. wie Obst, Nüsse, Kartoffeln, Möhren, getrocknetes Brot mitgebracht werden. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird fündig. Wie wäre es mit einem Kalender der Bokelberger Tiere 2020 oder dem Buch „Interview mit Emely“ über die Geschichten von Wildschwein Emely und ihren Freunden vom Tierhof in Bokelberge.

Zu Gast auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt

Am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr, werden die Kinder und die Tiere das Krippenspiel noch einmal in Gifhorn auf dem Weihnachtsmarkt vor der St. Nicolai Kirche aufführen. Auch hier wird das Stück erzählt von Felix Meyer und musikalisch begleitet von Posaunen, dem Sologesang von Verena Grope und dem Publikum – bitte an eine Taschenlampe denken.

Von unserer Redaktion