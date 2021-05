Hillerse

Jetzt geht es voran: Die ersten schweren Geräte rücken am kommenden Montag, 17. Mai, an. Vor dem Ortseingang von Hillerse – aus Richtung Leiferde kommend vor dem Netto-Markt – entsteht dann ein weiterer Kreisel. Für die Dauer der Arbeiten wird laut Hartmut Hoefer, Tiefbauingenieur in der Samtgemeinde Meinersen, die Landesstraße 320 von Hillerse nach Leiferde gesperrt. Hoefer rechnet mit der Fertigstellung des Kreisverkehrs „etwa im Oktober dieses Jahres“.

Kreisverkehr: Durchmesser von 30 Metern

Anlass für den Bau dieses Kreisels ist das neue Wohngebiet. Es entsteht gegenüber dem alten und neuen Netto-Standort mit 30 bis 40 Bauplätzen. Angesichts dieser Größenordnung setzt die Gemeinde Hillerse als Bauherr auf Sicherheit. „Beim Abbiegen gibt es häufiger Unfälle, ein Kreisel bietet hier weniger Gefahren“, sagt Hoefer.

Der Kreisverkehr wird dem Ingenieur zufolge einen Durchmesser von 30 Metern haben, die Fahrbahnbreite beträgt 6,50 Meter. „Es wird ein großer Kreisel“, stellt er fest.

Vollsperrung während der Bauarbeiten

Veranschlagt wurden laut Hoefer für das Projekt 978 000 Euro. In der Summe enthalten sind neben dem Kreiselbau auch erforderliche Änderungsarbeiten am Gehweg entlang der Landesstraße 320. Und es kommt laut Hoefer noch eine weitere Summe hinzu, „700 000 Euro werden für das Baugebiet investiert“. Während der Bauarbeiten wird die L 320 voll gesperrt. Der Schwerlastverkehr rollt dann Hoefer zufolge über die Bundesstraßen – die B 188 und die B 214.

Von Hilke Kottlick