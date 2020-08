Müden

Es tut sich was in Sachen Senioren-Kompetenznetzwerk. Lutz Hesse, Chef des Fachbereichs Bildung und Soziales im Rathaus Meinersen, stellt gemeinsam mit Ute Morf, Koordinatorin des Kompetenznetzwerkes und mit Birgit Schepelmann, pädagogische Mitarbeiterin, neue Pläne vor. Danach werden sich die Mitarbeiter des Senioren-Kompetenznetzwerkes künftig unter einem Dach mit Jugendlichen und Kindern treffen – unter dem Dach des Jugendtreffs in Müden. Der wird laut Hesse zurzeit renoviert. „Das Dach ist bereits neu gedeckt, der Jugendtreff bleibt dort erhalten, das Kompetenzzentrum zieht ebenfalls ein“, erläutert er. Dazu kommt ein Vertretungs-Stützpunkt in der Kindertagespflege. Der wird Hesse zufolge in den linken Gebäudeteil einziehen. Laut Hesse ein Haus der „Generationenbegegnung“ also, ein Haus für Kinder, Jugendliche und Senioren.

Länger im vertrauten Umfeld bleiben

Ute Morf erläuterte das Projekt Kompetenznetzwerk. „Das steht auf den drei Säulen lebenslanges Lernen, Digitalisierung, Nachbarschaftshilfe.“ Beim lebenslangen Lernen ist geplant, Kurse anzubieten und Neues zu vermitteln. Bei der Digitalisierung geht es um „Unterstützung bei den neuen Medien wie Smartphone, Tablet, eBook-Reader, Online-Shopping und -Banking, Telemedizin. Rasenmähen, Einkaufen, Treppe putzen – bei der Nachbarschaftshilfe versuchen die Mitarbeiter des Kompetenznetzwerkes, bestehende Initiativen zu unterstützen. Ziel dabei ist es laut Morf, den Senioren durch die Projekte das Leben zu erleichtern, ihnen einen Mehrwert zu bieten und ihnen damit zu ermöglichen, länger im vertrauten Umfeld bleiben können.

Anzeige

Eine Broschüre für Senioren erscheint gedruckt und digital

Kurse, Vereine, Sport – alles auf einen Blick soll laut Morf eine Broschüre für Senioren gedruckt und digital bieten. Darin sollen bereits bestehende Angebote der einzelnen Orte in der Samtgemeinde zu lesen sein. „Und davon gibt es viele, von denen man oft gar nichts weiß“, sagt Birgit Schepelmann. „Akteure, die in diese Broschüre aufgenommen werden möchten, können sich bei uns melden“, bietet Ute Morf an. Der eine sucht Hilfe, der andere bietet sie an – hier sollen Pinnwände in den Orten aufgestellt werden, nennt Ute Morf weitere Pläne. Genauso geht es um niedrigschwellige Angebote – Corona-bedingt mit wenigen Teilnehmern – wie gemeinsames Handarbeiten. Auch die Wiederaufnahme der Digitalisierungsreihe ist den Hygienevorschriften entsprechend geplant, ebenso Arbeitskreistreffen. Themen dabei sind die Innengestaltung des Jugendtreffs, Aufbau und Erhalt von Netzwerken, Jahresplanung 2021.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Förderung vom Land Niedersachsen Das Senioren-Kompetenznetzwerk der Samtgemeinde Meinersen zieht mit in das Haus des Jugendtreffs in Müden ein. Dieses Gebäude wird zurzeit renoviert. Laut Lutz Hesse vom Fachbereich Bildung und Soziales im Rathaus Meinersen erhält der Umbau Förderung unter anderem durch das Land Niedersachsen. „Die förderfähigen Kosten betragen rund 210 000 Euro“, sagt Hesse. Auch die Personalkosten werden unterstützt – mit 50 Prozent. „Coronabedingt wurden beide Förderzeiträume um jeweils ein Jahr verlängert“, freut sich Hesse über diesen warmen Regen. Er nennt den Stand der Umbauarbeiten des Jugendtreffs: Danach wird gerade das Dach neu eingedeckt. Für die anderen Arbeiten sind die Ausschreibungen erfolgt. „Die Auftragsvergabe steht bevor und der Bauzeitenplan wird durch das Planungsbüro erstellt.“ Ute Morf, Koordinatorin des Kompetenz-Netzwerkes, freut sich bei dem Projekt über rege Beteiligung der Einwohner der Samtgemeinde. Menschen, die sich als Akteure beteiligen möchten und Senioren, die einen Wunsch zum Thema Gesundheit im Alter haben, können sich bei ihr melden unter Tel. (0 53 72) 89 515 oder per Mail unter ute.morf@sg-meinersen.de.

Ute Morf blickt ins neue Jahr und dabei auf eine geplante Fortbildungsreihe zum Thema Gesundheit im Alter. Sie denkt an Zusammenarbeit mit Sportvereinen und Verbänden und nennt als Beispiel: „Erste-Hilfe-Kursus und Sportangebote für Ältere, gesundes gemeinsames Frühstück, Kreativ-Angebote. Auch bei der Digitalisierung beschreibt sie Möglichkeiten – am Beispiel eines Vortrags über eine Apple Watch, die die Vitalwerte aufzeichnet, Notfallkontakte alarmiert und per GPS den Aufenthaltsort nennt.

Von Hilke Kottlick