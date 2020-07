Müden

Mit der Hochzeitssuppe fiel der Startschuss, das Rezept dieser Suppe ist der Renner, der auf der allerletzten Seite steht: Die Müdener Landfrauen planen, ein Kochbuch in dritter Auflage neu heraus zu geben.

Wie es dazu kommt, beschreibt Lutz Hesse vom Fachbereich Jugend und Soziales im Rathaus Meinersen. Danach widmet sich laut Hesse das Kompetenznetzwerk in Müden dreierlei Themen: „Der Kooperation von Senioren und Jugend, der Nachbarschaftshilfe und der Digitalisierung“, zählt Hesse auf, der gleichzeitig als stellvertretender Gemeindedirektor in Müden agiert.

Hier gibt’s das neue Kochbuch Das Müdener Kochbuch soll in einer Auflage von 300 Exemplaren gedruckt werden, der Preis beträgt 21 Euro. Das Buch kann bei den örtlichen Landfrauen bestellt werden: Bei Irene Geier unter Tel. (0 53 75) 98 00 57 und bei Tina Ackermann unter Tel. (0 53 75) 18 37.

Im Zuge verschiedener Sitzungen aller Beteiligten des Kompetenznetzwerkes entwickelte sich Hesse zufolge dabei eine Idee der Müdener Landfrauen, die von Ute Morf und Petra Reich, Koordinatorinnen des Netzwerkes, gern aufgegriffen wurde: So hatten die Landfrauen überlegt, gemeinsam mit Jugendlichen Hochzeitssuppe zu kochen. Aus dieser Idee resultierte letztlich der Plan –die Herausgabe eines Müdener Kochbuchs. Genau das stellten jetzt Bürgermeister Horst Schiesgeries und Hesse gemeinsam mit den Landfrauen Irene Geier und Tina Ackermann vor. Die beiden Vorsitzenden des 230 Mitglieder starken Landfrauenvereins hoffen jetzt darauf, dass dieses Müdener Kochbuch, das in dritter Auflage erscheint, möglichst zahlreich bestellt wird.

Das Kochbuch ist seit zehn Jahren ausverkauft

„Seit 1990 gibt es das Müdener Kochbuch, im Jahr 2004 wurde es erneut heraus gegeben, jetzt folgt die dritte Auflage, denn: Das Kochbuch ist seit zehn Jahren ausverkauft“, berichtet Tina Ackermann. „Es gibt in Müden keinen Haushalt, in dem es dieses Buch nicht gibt“, ergänzt Schiesgeries. Begehrt wie ein feines Stück Filet ist das Buch offenbar trotzdem. Enthält es laut Ackermann doch Rezepte für alles, was auf den Herd und in den Backofen kommt. Ob süß oder salzig, ob Suppe oder Salat, Hauptgericht oder Nachspeise, Kuchen oder Torte – die Rezepte sind zahlreich und stammen allesamt aus Müdener Haushalten. Wurden die Koch- und Backanleitungen doch für die erste Auflage des Kochbuchs zusammen getragen und zum Teil mit kleinen Zeichnungen versehen – laut Ackermann „passend zu den Gerichten“. Schiesgeries zufolge ist dieses Kochbuch ein „Stück Kulturgut“, die Anleitung für einige Gerichte ist Ackermann zufolge sogar noch in Sütterlin-Schrift per Hand geschrieben.

300 Exemplare werden bestellt

Das neue Kochbuch, das alle alten Rezepte enthalten soll, wird in einem aktuellen Layout in Form eines Ringbuch-Ordners erscheinen. „Angedacht ist dabei, dass wir 300 Exemplare bestellen“, nennt Ackermann Zahlen. Das Kochbuch soll zu Weihnachten erscheinen, sagt sie in der Hoffnung darauf, dass viele es als Stück Müdener Kulturgut verschenken werden. „Die Gemeinde Müden wird eine große Menge der Bücher abnehmen“, meint Schiesgeries in zuversichtlicher Hoffnung auf die Zustimmung des Gemeinderates. Die Gemeinde plant laut dem Bürgermeister, „einen Präsentkorb mit Produkten heimischer Anbieter für besondere Anlässe zusammen zu stellen“. Das Kochbuch wäre die perfekte Ergänzung. Letztlich signalisiert Schiesgeries, selbst drei Kochbücher zu ordern, Hesse schloss sich mit zwei Exemplaren an.

Von Hilke Kottlick