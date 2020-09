Meinersen

Das Sibylla-Merian-Gymnasium ist Deutscher Energiesparmeister 2020! Die Schule wurde am Freitag durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze für ihre Bemühungen um den Klimaschutz ausgezeichnet. „Wir sind überwältigt“, freute sich Studiendirektor Martin Vollrath – und versicherte, dass es mit dem Klimaschutz am Gymnasium weitergehen wird.

Coronabedingt fand die Preisverleihung nur online statt. Moderator Ben und Tanja Loitz, Geschäftsführerin der gemeinnützigen CO2online GmbH, die den Wettbewerb initiiert hat, führten durch das Programm. Die Landessieger aus 16 Bundesländern hatten sich für den Bundesentscheid qualifiziert. „Es waren viele interessante Projekte dabei“, berichtete Martin Vollrath. Doch die Meinerser sammelten schließlich die meisten Stimmen und freuen sich nun über die Siegprämie in Höhe von 5000 Euro.

Anzeige

Die beiden Moderatoren lobten die Meinerser Umweltschutzprojekte

„Sie rütteln wach, klären auf und sind in der Öffentlichkeit sehr präsent“, moderierte Ben den Beitrag über die Meinerser Umweltschutzprojekte an. Und mit Bezug auf den Slogan „Sibylla goes green“ meinte Tanja Loitz: „Das hört sich sehr professionell an, beinahe wie eine weltweite Kampagne.“ Ganz so große Wellen haben die Meinerser Gymnasiasten dann doch nicht geschlagen. Aber mit ihrer Wanderausstellung „Plastikfrei – Wir sind dabei“ haben sie zumindest im Kreis Gifhorn Aufmerksamkeit erregt. 80 Schüler und 20 Eltern haben daran mitgearbeitet.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir wollen zeigen, dass es Alternativen zum Plastik gibt“, erklärten Lara Steckhan und Sophia Bertram aus dem neunten Jahrgang. Zur Meinerser Bewerbung gehörten außerdem eine Müllsammelaktion am Strand von Heiligenhafen und ein Theaterstück, das Hoffnung geben soll in Zeiten des Klimawandels. „Uns ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, auf die Umwelt zu achten“, sagten die beiden Neuntklässlerinnen. Aber wie hat es das Merian-Gymnasium auf den ersten Platz geschafft? „Wir hatten mit unseren Projekten eine große Reichweite“, erklärte Pauline Scholz. Erst Mitschüler und Eltern, dann Menschen im Landkreis und schließlich sogar deutschlandweit: „Über die sozialen Medien haben wir alle aufgefordert, für uns zu voten“, sagte die Zehntklässlerin.

Moderator Ben lobte: „Ihr habt euch in der Schule Gedanken gemacht und diese nach außen getragen.“ Sein Lieblingswort während der gut zweistündigen Preisverleihung war übrigens „Wow“ – und zeigte, wie viele starke und kreative Ideen von den 16 Schulen in den Wettbewerb eingebracht wurden. „Das ist eine enorme Leistung. Ich bin begeistert, was die Schulen alles gemacht haben“, lobte auch die Bundesumweltministerin.

Das Preisgeld wird für weitere Klimaschutzprojekte eingesetzt

„Die Auszeichnung macht uns stolz. Wir haben uns in den vergangenen beiden Jahren sehr, sehr intensiv um den Umweltschutz bemüht“, sagte Martin Vollrath. Angefangen hat es an der Schule mit 20 Schülern. „Die Gruppe ist dann unheimlich gewachsen“, berichtete der Studiendirektor. Und irgendwann hat sich die ganze Schulgemeinschaft anstecken lassen. „Wir haben viele Menschen bewegt, über Klimaschutz nachzudenken“, berichtete er.

Und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Das Preisgeld werde Klimaschutzprojekten an der Schule zugute kommen. „Wir haben noch viele, viele Ideen und werden weitermachen“, versprach Martin Vollrath.

Von Christian Albroscheit