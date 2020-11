Seershausen

Wer in Seershausen Altglas entsorgt, kommt um die Plakate, die gegenüber hängen, nicht herum. Vor der Tür des Saales der ehemaligen Gaststätte Zur Waldquelle klären Schilder über das auf, was sich im Inneren verbirgt – da gibt es Kitsch und Kunst, Krims und Krams, Ramsch und Rares. Beim Betreten des riesigen Raumes schweift der Blick unwillkürlich durch den Saal. Unglaublich, was es zu sehen gibt. Als erstes fallen nagelneue Oasic-Turnschuhe in Größe 45 auf, 60 Euro sollen sie kosten. Weiter schweifen die Augen. Sie treffen auf Sofas, Schreibtische, eine Säge, Schuhregale. Der Blick bleibt an Gemälden, Gitterbetten, Gartenstühlen hängen, trifft auf Waschmaschinen und Wäschetrockner, Kindersitze, Kleiderständer und Klapptische.

Ein Spiegel, umrahmt von Kümmerling-Flaschen

„Kann ich helfen?“, ertönt eine Stimme aus dem Gewühl. „Mein Name ist Dirk Frank Braunfeldt“, stellt sich der bis dato Unbekannte vor, der sich zwischen Sofas und Regalen hervor kämpft. „Diese Artikel stammen aus Haushaltsauflösungen, Umzügen und Entrümpelungen“, erläutert er seinen Hauptjob, den er mit zwei Helfern in der Region zwischen Braunschweig und Gifhorn betreibt. Das, was Braunfeldt dabei erhaltenswert erscheint, bietet er im Saal der alten Gaststätte an. „Großer Lagerabverkauf“, steht auch auf dem Poster vor der Tür.

Jeden Freitag und Samstag haben Schnäppchenjäger von 10 bis 16 Uhr die Chance, etwas günstig zu ergattern. „Es läuft gut an“, freut sich der 55-Jährige, der in Ummern wohnt. Er deutet auf zwei Ölbilder, zeigt auf einen Spiegel. Kurios dabei: Der wird umrahmt von aufgeklebten Kümmerling-Flaschen. Weiter geht es – Braunfeldt zeigt Regale. Das Preisschild spricht von 45 Euro das Stück. „Die sind von Ikea, der Renner“, weiß der Mann, der auch parat steht, „wenn Senioren in Altenheime umziehen“. Weiter geht es in die „Elektroabteilung“. Die Waschmaschinen, Trockner und anderen E-Geräte sind mit Preisen ausgezeichnet. „Alles funktioniert, das haben wir ausprobiert“, versichert Braunfeldt.

Nicht alles landet im Saal, einiges geht auch auf die Müllkippe

Auch wenn sich die Gegenstände im Saal türmen, so fährt der 55-Jährige doch regelmäßig zur Müllkippe, um Reste zu entsorgen. „Die Entsorgung von Gewerbemüll kostet 100 Euro pro Kubikmeter“, sagt er und stellt fest: „Müll ist teuer.“ Anlass für ihn, gute Schnäppchen nicht wegzuwerfen, sondern anderen anzubieten. Dabei kommt auch der Gedanke ans Upcycling ins Spiel. Bei „Aus Alt mach Neu“ wird dabei auf Nachhaltigkeit und Wiederverwertung gesetzt.

Ein Kunde kommt herein. „Ich suche Behälter für Dinge auf dem Dachboden“, sagt er, stöbert, findet aber nichts. „Ich komme auf jeden Fall wieder und sehe nach Werkzeug“, kündigt er an und berichtet von seiner Tochter, die „in einer WG wohnt, hier einen Plattenspieler entdeckt hat und damit happy ist“.

Braunfeldt zeigt ein schwarzes Schnäppchen, das per Kabel an einer Steckdose hängt. „Ein E-Auto für Kinder – mit vier Gängen, zwei Rückwärts- und zwei Vorwärtsgänge“, hat er erkundet. Der Aufkleber vorne am Kühler beweist, dass es sich bei dem Flitzer nicht um einen Flohmarkt-Artikel handelt. Ist es doch ein Porsche – für 100 Euro. Dass dieses Auto kein Ladenhüter wird, liegt auf der Hand. Außerdem: Jeder, der kommt, findet laut Braunfeldt etwas. Er schmunzelt und stellt fest: „Hier ist noch keiner raus gegangen, ohne etwas mit zu nehmen.“

