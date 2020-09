Kita Leiferde: Jetzt geht es schon ans Dach

Leiferde

Der Bau wächst zusehends. Der Kita Leiferde III geht es bereits ans Dach. „Derzeit werden die Netze für die Eindeckung gespannt“, sagt Maik Marienfeld vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Samtgemeinde Meinersen auf Anfrage.

Die Planungsphase für die neue Krippen- und Kita-Einrichtung betrug zwei Jahre. Zum Spatenstich trafen sich Vertreter aus Politik und Verwaltung, vom DRK als künftiger Betreiber und vom Planungsbüro vor Ort vor den Toren Leiferdes an der Kreisstraße 451 in Richtung Kreisel Hillerse/Volkse/ Dalldorf. Der Rohbau wurde dann auch dank guter Winterwitterung zügig fertig gestellt. Das Richtfest allerdings wurde wegen der Corona-Pandemie aus Sicherheitsgründen nur im kleinen Rahmen gefeiert – in Form einer Begehung der Baustelle.

Derzeit laufen die Ausschreibungen für Fenster und Türen

Laut Marienfeld laufen derzeit die Ausschreibungen für die Fenster und Türen dieser Kita. Die gesamte Baumaßnahme lag – auch wegen des ruhigen Winterwetters – im Zeitplan und die beteiligten Planer rechneten mit einer Eröffnung der Einrichtung im Frühjahr kommenden Jahres. Marienfeld zufolge könnte sich das etwas verzögern bis zur Jahresmitte – „wegen der guten Auftragslage der ausgelasteten Baufirmen“. Ist das Dach gedeckt, können aber bereits die Innenarbeiten starten, blickt Marienfeld optimistisch nach vorn.

Kitas und Krippen sind größter Haushaltsposten 27 Kita- und acht Krippengruppen wurden im Jahr 2018/19 in der Samtgemeinde angeboten, in diesem Jahr kommen drei Kita- und zwei Krippengruppen hinzu. Die Kosten für den laufenden Betreuungs-Betrieb bezifferte Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka im vorigen Jahr mit 5,8 Millionen Euro, den Zuschussbedarf der Samtgemeinde mit 3,5 Millionen Euro. Montzka: „Es ist der größte Posten im Samtgemeinde-Haushalt.“

Für Krippenräume: Fördermittel in Höhe von 540 000 Euro

Die neue Leiferder Kita wird laut Plan zwei Kita- und drei Krippenräume anbieten. Und das dürfte besonders die Eltern und Kinder freuen, die derzeit das Dorfgemeinschaftshaus in Dalldorf als Unterkunft nutzen. Die Kosten für das kombinierte Krippen-Kita-Projekt in Leiferde belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro. Dabei fließen Fördermittel für die Krippengruppen – in Höhe von 540 000 Euro.

Von Hilke Kottlick