Für Schatten sorgen sollen fünf neue Kugel-Ahorn-Bäume auf dem Krippen-Gelände der St. Viti-Kita in Hillerse. Sie konnten dank großzügiger Spenden im Anschluss an Beerdigungen im Ort gepflanzt werden.

Spenden nach Beerdigungen: Bäume auf Kita-Gelände erinnern an Verstorbene

