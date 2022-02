Päse

Die Kirchengemeinde Päse hat einen neuen Lektoren. Florian Niebuhr wurde jetzt durch seinen Mentor Pastor Stephan Kühme in das Amt eingeführt.

Florian Niebuhr ist seit mehr als 30 Jahren in der Kirchengemeinde als Mitarbeiter in diversen Gruppen und Kreisen aktiv. Der 45-Jährige hat sich im vergangenen Herbst beziehungsweise Winter im Hildesheimer Michaeliskloster in zwei fünftägigen Lehrgangsblöcken die Grundlagen für sein neues Amt angeeignet. Währenddessen wurden von ihm im Rahmen der Ausbildung bis zu seiner Einführung regelmäßig einzelne Blöcke und auch zwei vollständige Gottesdienste mitgestaltet.

Lied von Popstar Max Giesinger gab den Impuls

„Der Lektorendienst ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Arbeit, die auf mich zukommt. Die Aneignung einer passenden Predigt ist für mich auch eine gute Stärkung im Alltag, die ich dann an die Kirchengemeinde weitergeben kann“, sagt Florian Niebuhr. Ein Impuls, den Lektorenkursus zu besuchen, war für ihn das Lied „Irgendwann ist jetzt“ von Max Giesinger. Darauf nahm Pastor Stephan Kühme auch in seiner Predigt Bezug. Er sagt: „Es ist etwas Besonderes, wenn sich engagierte Menschen finden, die das kirchliche Leben bereichern und sich mit ihren Gaben in den Dienst der Kirche stellen lassen.“

Der Lektoren- und Prädikantendienst der Landeskirche bietet jährlich im Frühjahr einen Kursus über fünf Wochenenden und im Herbst einen Kursus über zwei Blöcke mit je fünf Tagen im Michaeliskloster in Hildesheim an. Zusätzlich werden in Zusammenarbeit mit den Sprengeln auch gesonderte Kurse für Mitarbeiter unter 25 Jahren angeboten. Bei Interesse geben die Pastoren, Kirchenvorstände sowie Lektoren und Prädikanten weitere Auskünfte.

Von der AZ-Redaktion