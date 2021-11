Müden

Fatale Situation: Die Tagesmutter ist krank, die fünf von ihr betreuten Kinder kann sie deshalb nicht versorgen. Jetzt sind die Eltern gefragt. Sie müssen sich nun selbst um ihren Nachwuchs kümmern und dafür Urlaub nehmen oder eine Alternativ-Betreuung suchen. In der Samtgemeinde Meinersen ist das Schnee von gestern. Tagesmütter können dort auch mal krank werden oder in Urlaub fahren, denn: Dort gibt es seit dem Frühjahr den kreisweit ersten Pflegestützpunkt – ein Vorzeigeprojekt, das jetzt mächtig Fahrt aufnimmt und wohl bald auch in Gifhorn und im Papenteich Schule machen wird.

Bis zum Frühjahr gab es keine Vertretungsregelungen

Bis zum Frühjahr gab es in der Tagespflege keinerlei Vertretungsregelungen. Wurden Pflegemütter krank, mussten die von ihnen betreuten Kinder zu Hause bleiben und deren Eltern ebenfalls, sie konnten nicht arbeiten sondern mussten ihre Sprösslinge selbst versorgen. Anlass für die Samtgemeinde Meinersen, einen Pflegestützpunkt in Müden aufzubauen. Im dortigen Haus des Jugendtreffs wurde dafür eine kleine Wohnung renoviert und zum Pflegestützpunkt ausgebaut. Dort gibt es jetzt seit dem Frühling ein Spielzimmer mit Küche, ein Schlafzimmer, ein Bad und einen kindgerecht gestalteten Außenbereich mit Spielhaus, Sandkasten und Schaukel.

Hell und lichtdurchflutet ist die Wohnung des Pflegestützpunktes der Samtgemeinde Meinersen in Müden. Drei kleine Zwerge sitzen am Tisch und essen Lachs und Nudeln, wie sie munter erzählen. Zwei der Mädchen besuchen in der Regel eine Tagespflegemutter. Die aber ist derzeit nicht vor Ort, berichtet Christiane Fuchs. Sie betreut die Kinder im Pflegestützpunkt. Die Kleinen haben an diesem Tag Verstärkung bekommen. Christiane Fuchs hat auch ihre eigene kleine Tochter, die 19 Monate alte Emily, mitgebracht. Der Grund – „Meine Pflegemutter ist im Urlaub“.

Vertretungsstützpunkt ist bislang einzigartig im Kreis Gifhorn

Angestellt ist Fuchs über den DRK-Kreisverband. Sie arbeitet zumeist von 8 bis 15 Uhr – 30 Stunden mit Zeitkonto – im Pflegestützpunkt und darf dort als qualifizierte Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder betreuen. Hat sie keine Mädchen und Jungen zu versorgen, weil alle Tagesmütter im Einsatz sind, dann fährt sie zu ihnen hinaus, um die Tagesmütter und die von ihnen betreuten Kinder zu besuchen. Dabei geht es darum, dass Christiane Fuchs eine Bindung zu den Kindern aufbaut, dass sie ihnen bekannt ist „für den Fall, dass die Kinder kurzfristig von ihr betreut werden müssen“, sagt Angela Lippe, Leiterin der DRK-Kita am Gajenberg. Lippe koordiniert die Tagespflege in der Samtgemeinde Meinersen. Ihr Anliegen ist es, für dieses Vorzeige-Projekt die Werbetrommel zu rühren. Anlass dann auch für sie, in Sachen Tagespflege jetzt zur großen Info-Runde einzuladen um den Vertretungsstützpunkt vorzustellen – der bislang einzigartig im Kreis Gifhorn ist, sagt Lippe.

Gifhorn und der Papenteich haben Interesse

Vor dem Hintergrund, dass es in der Tagespflege bislang keinerlei Vertretungsregelungen gab, interessiert sich jetzt laut Lippe auch die Stadt Gifhorn für ein ähnliches Angebot. Auch in Didderse, im Papenteich, soll laut Fuchs ein Tagespflegestützpunkt nach dem Meinerser Muster entstehen. Eine Mitarbeiterin habe bereits das Projekt in Müden besucht und es unter die Lupe genommen.

Von Hilke Kottlick