Kinderbetreuung: Samtgemeinde Meinersen sieht sich gut aufgestellt

Meinersen

Die Samtgemeinde Meinersen wird ihrem erklärten Ziel gerecht, familienfreundliche Samtgemeinde zu sein. Im Zuge der Präsentation der Entwicklungsplanung für die Kindertagesstätten konnte Fachbereichsleiter Lutz Hesse im Familienausschuss nun berichten: „Wir sind vorsichtig optimistisch, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplätze sicherstellen zu können mit den zuletzt abgeschlossenen Baumaßnahmen.“

Bereits in der Vergangenheit habe die Versorgungsquote in der Samtgemeinde Meinersen bei rund 95 Prozent gelegen, sprich man habe jedem Kind zumindest einen Betreuungsplatz anbieten können. Für die neu erstellte und jährlich fortzuschreibende Bedarfsplanung seien nun die Stärken der Geburtenjahrgänge, die Entwicklung bei den Neubaugebieten in den Gemeinde sowie eine angenommene Akzeptanzsteigerung der Betreuung im Krippenbereich von 60 Prozent aller Krippenkinder zugrunde gelegt worden.

Erweiterung der Krippe in Müden ist abgeschlossen

In der jüngeren Vergangenheit hatte die Samtgemeinde in den Gemeinden Leiferde, Müden und Meinersen viele neue Gruppen geschaffen, die Erweiterung der Krippe Müden ist zuletzt abgeschlossen worden, die Einweihung steht vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie noch aus, soll im Mai erfolgen. Im Ergebnis zeigt sich als aktueller Stand eine erfreuliche Situation: „Wir haben derzeit noch ausreichend Plätze frei, um auch eventuelle Zuzüge noch aufnehmen zu können“, betonte Hesse. Darüber sei man als familienfreundliche Samtgemeinde sehr glücklich. Insgesamt sei man gut aufgestellt bei der Kinderbetreuung, in der Kita Harlekin in Meinersen würden dieses Jahr noch zwei Gruppen ans Netz gehen.

Die gute Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen durch eine größere Anzahl von Gruppen hat jedoch auch eine Auswirkung im Haushalt der Samtgemeinde. Hesse stellte auch die Kostenentwicklung vor. Habe man im Jahr 2020 noch rund vier Millionen Euro an Betriebskostenzuschüssen an die Träger der Kitas gezahlt, so seien es im Jahr 2021 schon rund 4,7 Millionen Euro gewesen, und für das laufenden Jahr rechne man mit rund 4,8 Millionen Euro. Inklusive weiterer Bereiche wie der Bauunterhaltung für die Kitas liege die Samtgemeinde Meinersen bei Gesamtaufwendungen von rund 6,9 Millionen Euro jährlich. Für die Politiker steht weiterhin fest, dass die Leistungen aus Landesmitteln an die Samtgemeinde für die Kinderbetreuung nicht auskömmlich sind und verbessert werden müssen.

Qualitätsentwicklung rückt in den Fokus

Da man nun die großen Neubauten abgeschlossen und einen Versorgungsgrad erreicht habe, der den Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuungsplätze abdeckt, möchten sich die Ausschussmitglieder als nächstes verstärkt der Qualitätsentwicklung widmen. Im März oder April soll dazu eine Bereisung der Kitas stattfinden, um sich den Bestand anzugucken. Zumeist dürfte es um kleinere Maßnahmen wie das Inventar gehen, lediglich für Ettenbüttel zeichnet sich noch ein größerer Wunsch nach einem Anbau ab. Denn dort gibt es derzeit drei Gruppen (vormittags, nachmittags, dreivierteltags), aber nur zwei Gruppenräume.

Hesse berichtete dann noch Erfreuliches zum Teilhaushalt für die Kindertagesstätten, dass die Transferaufwendungen der Samtgemeinde an die Träger dieses Mal um rund 288 000 Euro niedriger ausfallen werden - geschuldet vor allem einem Einmaleffekt bei den DRK-Kitas. Und auf Wunsch von Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single nahm der Ausschuss dann noch 2500 Euro in den Haushaltsplan auf für das Thema Jugendparlament, mit dem sich die Jugendförderung befassen wird.

Von Chris Niebuhr