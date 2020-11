Meinersen

Jarne stürmt in die Küche, er staunt. Liegt doch auf der Arbeitsplatte ein Klumpen, den er nie zuvor gesehen hat. „Das ist Teig“, erfährt der kleine Junge, dem diese Information eigentlich schnuppe ist. Er zieht ein rotes Erwachsenen-Hemd als mehlabweisenden Kittel an. Es reicht ihm bis auf die Füße und wird hinten zugeknöpft. Das kümmert ihn überhaupt nicht, er möchte nur wissen, was jetzt passiert, und klettert neugierig auf den bereit gestellten Hocker. Jetzt kann er sehen, was sich da auf dem Tisch abspielt. Und das, was er hört, fesselt ihn, denn das Wort „Kekse“ kennt er gut, und es gefällt ihm sichtlich. Was dabei das „Backen“ bedeutet, ist unwichtig. Er erfährt es aber kurz darauf. Der Zweijährige hantiert zum ersten Mal in seinem Leben mit Mehl und Backformen – eine Aktion, die an das Spielen mit Backförmchen in der Sandkiste erinnert, die aber weitaus schmackhafter ist, wie er schnell herausfindet.

Zur Galerie Die Küche ähnelt einem Schlachtfeld, das Mehl ist überall – auch in den Haaren, im Gesicht und auf dem Kittel von Jarne. AZ-Redakteurin Hilke Kottlick berichtet vom Backabenteuer mit ihrem Enkel.

Das Mehl färbt Tisch und Fußboden, Kittel, Haare und Gesicht

Hilke Kottlick Quelle: Foto: Sebastian Preuß

Anzeige

Damit es für ihn nicht zu lange dauert, ist der Teig bereits vorbereitet. Mit großem Vergnügen klatscht der kleine Junge immer wieder mit seinen Händen auf die Masse. Er darf probieren. Nimmt sich vorsichtig ein winziges Teigstückchen und lässt es im Mund zergehen. Die Augen strahlen, „schmeckt“, stellt er fest und fordert fragend „mehr?“. Na klar, und dann geht es ans Ausrollen. Wieder ist er konzentriert bei der Sache und drückt die Kuchenrolle fest auf den Teig. Die Kraft der kleinen Arme reicht dafür noch nicht aus. Unterstützung ist nötig. Endlich ist der Teig glatt gerollt. Mit Begeisterung nimmt er dabei immer wieder ein bisschen Mehl zwischen Daumen und Zeigefinger und lässt es über die Masse rieseln. Dass sich dabei auch Tisch und Fußboden, Kittel, Haare und Gesicht langsam weiß verfärben – wen kümmert’s?

Lesen Sie auch: Keksebacken: 13 junge Bäcker packen mit an

Dann wächst die Spannung. Der kleine Mann betrachtet fragend die extra große Keksform – bestens geeignet für Kinderhände. Sie stellt einen lustigen Smiley dar, mit Augen und lächelndem Mund. Wie ein Profibäcker drückt er die Form auf den Teig. Vorsichtig nimmt er dann den ausgestochenen Smiley und legt ihn auf das Backblech. Dass sich der Rand des Keks-Rohlings dabei verbiegt, stört niemanden. Es muss weiter gehen. Der nächste Smiley entsteht. Obwohl erst zwei Jahre alt, bleibt der kleine Junge konzentriert am Ball. Immer wieder werden Teigreste zusammen gebatscht und ausgerollt. Jetzt ist nicht mehr genug übrig, um die Keksform hinein zu drücken. Auch egal, machen wir daraus halt kleine Keks-Würstchen.

Das Rezept für die gesunden Kinderkekse ohne Zuckerzusatz Arbeitszeit: Zehn Minuten, Kühlen: 30 Minuten, Backen: Zwölf Minuten. Zutaten: Eine sehr reife Banane (ersetzt den Zucker), 250 Gramm Dinkelmehl – Typ 630 –, 100 Gramm weiche Butter. Banane zerdrücken mit Mehl und Butter vermischen und mit dem Knethaken des Handmixers zum gleichmäßigen Teig kneten. Frischhaltefolie um den Teig wickeln und etwa 30 Minuten kühlen. Ofen auf 180 Grad – Umluft 160 Grad – vorheizen. Blech mit Backpapier belegen. Teig ausrollen, Kekse ausstechen, auf das Blech legen und etwa zwölf Minuten backen.

Das kleine Gesicht spricht Bände – es schmeckt offenkundig

Jetzt kommen die Kekse für zehn Minuten in den Ofen. Gespannt wartet der bemehlte Junge auf das Ergebnis. Der Wecker klingelt, das Gebäck ist fertig. Er stürmt zum Ofen. Nachdem die Kekse abgekühlt sind, werden sie umgehend probiert. Das kleine Gesicht spricht Bände – es schmeckt offenkundig. Jetzt erhalten die Smileys noch Nasen. Dafür bepinselt der zweijährige Bäcker die Kekse eifrig mit Eiweiß und klebt ihnen kleine Haselnüsse mitten ins Gesicht, einige auch aufs Kinn. Dann füllen wir damit Tüten – eine für Mama und Papa, eine für Jarne. Der Junge wird von Mehl- und Teigresten befreit. Er läuft zur Tür, verliert dabei die Tüten, hebt sie geschäftig wieder auf und ruft begeistert „Tschüüüüß, Tschüüüüssi!“. Es ist geschafft, ich bin geschafft.

Von Hilke Kottlick