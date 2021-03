Kein Tempo 30 an den beiden neuen Päser Bushaltestellen

Päse

Päse hat jetzt zwei barrierefreie Bushaltestellen an der Brinkstraße – so weit, so gut. Allerdings befürchtet der Verein Dorfleben Päse und Bauernschaft, dass jetzt die Schulkinder – die allesamt die viel befahrene Durchgangsstraße überqueren müssen, entweder morgens auf dem Weg zur Schule oder mittags auf dem Rückweg – in Gefahr sind. Sein Wunsch, im Bereich der Bushaltestellen das Tempo von 50 auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren, wurde allerdings vom Landkreis mit Verweis auf die Gesetzeslage abgelehnt.

Vereinsvorsitzender Hans-Peter Becker hatte sich mit dem Vorschlag an den Gemeinderat gewendet und war dort auch auf positives Feedback gestoßen. Der Rat hatte den entsprechenden Antrag befürwortet und weiter geleitet. Jetzt bekam Becker die Rückmeldung, dass dem Antrag nicht stattgegeben werden könne.

Die Brinkstraße ist kein Unfallschwerpunkt

In der Begründung sei darauf verwiesen worden, dass der Gesetzgeber Tempo 30 zwar vor Kindertagesstätten sowie Alten- und Pflegeheimen zulassen, nicht jedoch an Bushaltestellen und auf Schulwegen. Becker erkundigte sich außerdem auch bei der Polizei. „Da die Brinkstraße kein Unfallschwerpunkt ist“, falle auch dieses Argument weg.

Die beiden Bushaltestellen befinden sich zwischen zwei Kurven. „Vorher war der Busstopp auf einem kleinen Wendekreis vor einem Hof“, erinnert Becker. Dort war aber für die barrierefreien Haltestellen mit den Kasseler Hochborden nicht genügend Platz, sodass sie direkt an die Straße verlagert werden mussten.

Auch Alternativen wie Zebrastreifen und Querungshilfe sind eher unwahrscheinlich

Und nun? Becker ist ein bisschen ratlos, und auch ein bisschen frustriert. „Wir können nur auf Unfallfreiheit hoffen.“ Denn auch die Überlegung, dort einen Zebrastreifen aufzubringen, hält er für wenig aussichtsreich. „Dafür muss eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen täglich auf der Brinkstraße unterwegs sein.“ Und ob das abgesehen von der Erntezeit mit zahlreichen landwirtschaftlichen Gefährten der Fall sei, wagt er zu bezweifeln. „Und für eine Querungshilfe ist einfach nicht genug Platz, man kann dort die Straße nicht verbreitern, um eine Mittelinsel zu bauen.“ Zumal die Kosten vermutlich komplett von der Gemeinde zu tragen wären.

Becker will jetzt in einem Dorfbrief alle Einwohner über die neue Lage informieren. „Und dann hoffen wir, dass dort auch künftig kein Unfall passiert.“

Von Christina Rudert