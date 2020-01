Kanarienvögel mit Weltmeistertitel

Leiferde

Mehr geht nicht – als Zuchtgemeinschaft aus Leiferde holten Wolfgang Kasimir und Udo Reichelt jetzt bei der Weltmeisterschaft in Portugal die Gold- und die Silbermedaille. Die Richter zeichneten mit dem Edelmetall die Kanarienvögel der Rasse Pariser Trompeter aus.

Titelverteidiger

„Da war richtig viel los“, berichtet Kasimir von der WM in Portugal. Er war dort als Titelverteidiger angetreten – einmal mehr mit großem Erfolg. „Damit habe ich in beiden Verbänden – in der Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) und im Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bund ( DKB) – alles gewonnen, was es gibt“, ist der Leiferder äußerst stolz auf seine züchterischen Leistungen.

10 000 Besucher

Auch insgesamt waren laut Kasimir die deutschen Züchter bei der WM in Portugal erfolgreich. „Sie kehrten mit 189 Medaillen nach Hause zurück“, berichtet er vom Medaillenspiegel. Mit geschätzt „10.000 Besuchern war diese WM gut besucht“, erzählt er weiterhin und geht dabei von rund 25.000 Vögeln aus, die während dieser Ausstellung von den Richtern begutachtet wurden.

Acht Weltmeisterschaften

Der erfolgreiche Leiferder Kanarienvogelzüchter tummelte sich bereits bei acht Weltmeisterschaften in Italien, Holland, Spanien, Frankreich, Belgien und mehrfach in Portugal. Mit sieben WM-Titeln, sieben Silbermedaillen und vier Bronze-Plätzen sahnte er dabei jedes Mal mächtig ab – aktuell jetzt auch als Züchter-Duo mit Udo Reichelt an seiner Seite.

Neustart im Oktober

„Mit der WM in Portugal endet nun die Ausstellungs-Saison“, sagt Kasmir. Er blickt aber bereits wieder nach vorn. „Jetzt werden neue Vögel gezüchtet“, sagt er. „Bis Juni laufen die Zuchtvorbereitungen, und im Oktober geht es dann wieder los mit der ersten großen Vogel-Schau.“

Von Hilke Kottlick