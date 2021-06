Ungeschützt in der Gluthitze mussten am Wochenende zahlreiche Jungvögel qualvolle Stunden in den Nestern verbringen. Mancher stürzte sich mit letzter Kraft zu Boden. 181 solcher Jungvögel wurden am Wochenende im Nabu-Artenschutzzentrum aufgenommen. Dessen Leiterin Bärbel Rogoschik gibt Tipps, wie Wildtieren in der Hitze geholfen werden kann.