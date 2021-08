Meinersen

Es geht um Mut, Toleranz, Selbstbewusstsein, Teamführung: Drei Mitarbeiterinnen um Alexandra Schmitz, Sozialpädagogin und Deeskalationstrainerin von der Jugendhilfe Herrmannsburg, hatten vor den Ferien an der Hauptschule Meinersen die Werbetrommel für eine ganz besondere Aktion gerührt. Die Mitstreiterinnen der Jugendhilfe im Kontext Schule – „Jukos“ genannt – hatten Schülerinnen und Schüler zum Chaos-Spiel auf die Wiese des Meinerser Waldbades eingeladen, und elf Mädchen und Jungen waren jetzt dabei.

Sommer-Bananen, Anime und Nix treten an

Das Chaos-Spiel zog die Schülerinnen und Schüler der fünften bis siebten Klassen schnell in seinen Bann. Anfängliche Unsicherheiten waren bereits nach den ersten zehn Minuten vergessen. „Wir bilden drei Teams“, forderte Schmitz zu Beginn auf. Zwei Dreier- und eine Vierergruppe fanden sich zusammen. „Jetzt sucht sich jedes Team einen Namen aus.“ Unter viel Gelächter war auch das schnell erledigt, und es gab fortan die „Sommer-Bananen“, die Gruppe „Anime“ und „Nix“ – „uns ist nix anderes eingefallen“, so die Jungen und Mädchen. Dann wurden Zahlen gewürfelt, die wiederum jeweils auf Zetteln notiert auf dem Waldbad-Gelände versteckt waren. Entdeckten die Schülerinnen und Schüler den Zettel mit der richtigen Zahl, stand darauf ein Code-Wort.

Das mussten sie am Stand der Betreuerinnen Katharina Borris und Daniela Ankermann nennen und erhielten im Austausch eine Aufgabe. Die wiederum sollte von der Gruppe oder von einzelnen Mitgliedern gelöst werden. „Die Aufgaben sind unterschiedlich, es gibt die Aufforderung zum Tanzen oder Jonglieren, zum Handstand oder die Bitte an die Kassiererin im Waldbad, ihnen eine Unterschrift zu geben“, informierte Schmitz. Verschiedene Aufgaben, unterschiedliche Anforderungen – „bei manchen Aufgaben geht es darum, Selbstbewusstsein, Toleranz oder auch Mut zu zeigen“, erläutert die Deeskalationstrainerin. Andere Aufgaben dagegen erfordern Toleranz in der Gruppe oder Teamführung.

Übereinstimmende Meinung: „Coole Aktion“

Das Chaos-Spiel kam an. Binnen kürzester Zeit liefen alle Schüler bunt gemischt über den Platz, suchten Nummern, versuchten Aufgaben zu lösen. Gelächter schallte über die Wiese, und alle hatten Spaß. Die Mädchen Scarlett und die beiden Leas fanden die Aktion übereinstimmend „cool“. „Dann brauchen wir nicht zu Hause herumzusitzen“, meinten sie mit Hinweis auf langweilige Ferien. Als Beschäftigung nannten sie „ viel Fernsehen, im Bett liegen oder Oma nerven“. Das Chaos-Spiel war da eine willkommene Abwechslung. Eine zweite folgte am nächsten Tag. „Wir fahren mit ihnen in den Zoo“, erklärten die Jukos-Aktiven. Sie hatten erfahren, dass dort eine Sonderaktion läuft. Danach brauchen gemeinnützige Vereine, die mit einer Gruppe von mindestens zehn Teilnehmern kommen, pro Person nur fünf Euro Eintritt zu zahlen. Schmitz freute sich darauf: „Wir sind elf.“

Von Hilke Kottlick