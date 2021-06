Jugendtreff Müden: Künftig ein gemeinsames Haus für Schüler, Jugendliche, Rentner

Müden

Betreuung für Grundschüler, Treffangebote für Jugendliche, Hilfsprojekte für Senioren – und bereits vorhanden – eine Kleiderkammer der Feuerwehr und ein Stützpunkt in der Kinderpflege: Optimal nutzen die Akteure des Kompetenznetzwerkes der Samtgemeinde Meinersen die neuen Räume im frisch renovierten Jugendtreff Müden für Menschen unterschiedlichster Altersgruppen. Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka stellte das Projekt im Beisein von Vertretern aus Politik und Verwaltung, Jugendpflege, Feuerwehr, Seniorenbeirat, Landfrauen und Sportverein vor.

Dem demografischen Wandel begegnen

„Wir weihen heute unser neues Baby ein“, sagt Montzka auch mit Verweis auf „dieses Projekt, dessen Renovierung mit reichlich Fördermittel umgesetzt wurde“. Montzka hob dabei besonders den Einsatz des Teams um Lutz Hesse, Leiter des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales, hervor. Er ließ die Renovierungszeit Revue passieren. Danach wurde der Jugendtreff in Müden von 2019 bis 2021 saniert. Hintergrund dabei war „die Entwicklung eines Projektes mit dem Ziel, dem „demografischen Wandel zu begegnen und den längeren Verbleib von Seniorinnen und Senioren im gewohnten häuslichen Umfeld zu fördern“. Montzka nannte es eine „Herausforderung für die Kommunen, alles zu tun, um Betagte zu unterstützen“. Dabei besteht das Projekt für die Senioren aus drei Säulen: „Lebenslanges Lernen und dabei die Vermittlung von Kompetenzen aus Themenbereichen wie Musik, Sprache, Bewegung sowie Techniken, neuer Medien und Digitalisierung. Weiterhin nannte er die Säule „Unterstützung der älteren Menschen bei der Erprobung und Anwendung von Techniken und Medien im häuslichen Umfeld“ und er sprach von den „nachbarschaftlichen Hilfen“.

Dazu hatte Hesse schon vorab erläutert, dass in „kleinräumigen Netzwerken nach dem Suche-Biete-Prinzip die älteren Menschen, die Hilfe im Haus benötigen, mit Helferinnen und Helfern zusammen gebracht werden“. Somit wird Hesse zufolge der Jugendtreff in Müden durch den Umbau „multifunktional nutzbar“, indem er sowohl der Jugend als auch dem Alter „Raum für Begegnung bietet“.

Sportler und Landfrauen betreuen Grundschüler

Neben der Senioren- und der Treffarbeit im Jugendzentrum in Müden soll es zudem einen „wichtigen Meilenstein“ in der nachbarschaftlichen Hilfe geben. Danach wird Montzka zufolge jetzt mit einem Nachmittagsangebot dem Wunsch vieler Eltern entsprochen, die ihre Grundschüler auch nach Ende des Ganztagsangebotes von kompetenten Händen betreut wissen möchten. So können Grundschüler fortan jeweils dienstags von 15.30 bis 17 Uhr durch die Landfrauen und donnerstags zur gleichen Zeit durch Akteure des TuS Müden-Dieckhorst versorgt werden. Die Nähe zur Grundschule Müden macht das möglich – das neu gestaltete Multifunktionsgebäude des Jugendtreffs Müden grenzt direkt an die Grundschule an.

Auch Müdens Bürgermeister Horst Schiesgeries ließ es sich nicht nehmen, die Gäste zu begrüßen. Er verwies auf das Netzwerk, das zwischen Landfrauen und Sportverein in puncto Grundschüler-Betreuung geknüpft wird. Sein Kommentar dazu: „Das ist Ehrenamt pur.“

Von Hilke Kottlick