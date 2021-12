Jugendfeuerwehr Meinersen freut sich über 600 Euro

Meinersen

Da war die Freude groß: Der Friseursalon Haarmonie in Meinersen bot seinen Kunden in der Adventszeit die Möglichkeit an, mit kleinen Spenden Lose zu erwerben. Als Gewinne lockten verschiedene Produkte und Dienstleistungen des Salons. Der Hauptgewinn war, ein Jahr lang kostenlos die Haare geschnitten zu bekommen.

Ein Gewinn war die Aktion auf alle Fälle für die Jugendfeuerwehr Meinersen. Sie erhielt jetzt den Erlös der Spenden überreicht. Die Mitarbeiterinnen Svenja Lawrenz und Diana Kutz überreichten der Jugendfeuerwehr einen symbolischen Scheck über 600 Euro. „Wir hatten 200 Lose, wie bei einem Adventskalender gab es 24 Preise“, so Svenja Lawrenz über die Aktion. Und die Lose waren schnell vergriffen.

„Wir freuen uns über die Spende“, so Menard Sanojca, stellvertretender Jugendwart der Wehr. Gemeinsam mit Ortsbrandmeister Kai Ludolf und Luca Hofmann von der Jugendwehr nahm er den Scheck entgegen. Und auch eine Verwendung für das Geld gibt es schon: „Wir wollen damit Kleidung für die Jugendlichen kaufen und auch im Sommer gemeinsam etwas unternehmen“, so Sanojca abschließend.

Von der AZ-Redaktion