Josef führt den Esel Mup: Darum ist Weihnachten in Bokelberge so besonders

Bokelberge

Was für ein Auftritt: Zwölf Kinder und fünf Tiere, der Posauenchor Seershausen und der Schauspieler Felix Meyer sorgten dafür, dass etliche Besucher ein stimmungsvolles Krippenspiel in Bokelberge auf dem Hof von Corinna Michelsen erlebten.

Lichterglanz, soweit man sieht

Gläser mit brennenden Kerzen wohin das Auge blickt. Lagerfeuer und Lichterketten sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung – der Hof von Corinna Michelsen in Bokelberge im Lichterglanz. Die Kuh des Hofes lässt sich streicheln, die beiden Esel hoffen auf Leckeres, die Schafe sind auch gern im Mittelpunkt – zur Begeisterung der Kinder. Deren genaue Zahl lässt sich angesichts der Dunkelheit genauso wenig erkennen, wie die der erwachsenen Besucher. Klar ist nur, wie es auch Corinna Michelsens Tochter Luca bestätigt: „Die Zahl der Gäste steigt von Jahr zu Jahr an.“ Weihnachten in Bokelberge strahlt Atmosphäre aus – das hat sich offenbar herum gesprochen.

Großer Auftritt

Da sitzt der Schauspieler Felix Meyer im Strohkreis mit Müttern und Kindern und liest Weihnachtsgeschichten vor.

Da braten Kinder mit der Wildnispädagogin Bettina Sielaf Stockbrot am Lagerfeuer oder gestalten natürliche Moosgärten, bestehend aus den Schätzen des Waldes. Es gibt Kuchen aus dem Lehmbackofen, heiße Kürbissuppe und Punsch und – einen Gabentisch für die Tiere des Hofes. Und die warten schon – genauso wie die Kinder – auf ihren großen Auftritt, das Krippenspiel. Zwölf Mädchen und Jungen sind dabei. So führt beispielsweise der zehnjährige Ben als Josef den Esel Mup an der Leine. Ebenso dabei ist Eselin Cora, Hund Bintas hat seinen Auftritt und die Schafe Mona und Lisa stehen auch im Rampenlicht.

Weihnachtsstimmung pur

Schauspieler Felix Meyer liest die Weihnachtsgeschichte vor. Der Posaunenchor Seershausen spielt Weihnachtslieder, begleitet von Verena Grope, die Zuschauer singen mit. Kinder und Tiere kommen ins weihnachtliche Spiel. Josef führt Esel Mup. Darauf sitzt die schwangere Maria. In der Herberge finden sie keinen Platz mehr. Sie müssen im Stall unterkommen. Dort wird das Jesus-Kind geboren. Und dann erscheinen die anderen Kinder und Tiere und kommen als Hirten hinzu – es ist Weihnachtsstimmung pur.

Lisa-Maria agiert als Maria

Alles klappt – nicht so wie bei den Proben. „Da hab ich zu schnell das Kind gekriegt“, sagt Lisa. Die Achtjährige aus Leiferde agiert nicht nur als Maria in dem Krippenspiel. Sie heißt – wie es der Zufall will – auch mit Doppelnamen Lisa-Maria Mayer.

Abseits vom Trubel

Krippenspiel, Musik und Weihnachtsgschichte im stimmungsvollen Ambiente des Michelsen- Hofes begeistern die Besucher. Das, was sich Corinna Michelsen für diesen Weihnachtsabend in Bokelberge gewünscht hat, trifft ein bei sternenklarem Himmel. Sie wollte die Besucher einstimmen auf Weihnachten und dazu einladen, „abseits von Trubel, lauter Musik und hektischem Treiben beim Krippenspiel mit Kindern und Tieren für einen Moment zu verweilen und sich auf das Weihnachtsfest zu besinnen“.

Von Hilke Kottlick