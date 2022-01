Jazz-Frühstück mit der kleinen Swingbrause in Meinersen

Meinersen

Swingen, jazzen und singen – mit Charme und Spirit trägt „Die kleine Swingbrause“ die Musik aus vergangener Zeit ins Hier und Jetzt. Der Kulturverein Meinersen lädt für Sonntag, 16. Januar, zum Jazz-Frühstück ins Kulturzentrum ein.

Der Kulturverein verspricht einen Genuss für Gaumen, Augen und Ohren, wenn das Trio aus Braunschweig auf der Bühne im Kulturzentrum die Instrumente schwingt. Mit Matthias Köninger an Klavier und Mikrofon, Heinrich Römisch am Kontrabass und Ingemar Oswald am Schlagwerk entführt „Die kleine Swingbrause“ das Publikum in eine andere Welt. Ihr Programm „Swingin‘ Deutsch“ vereint dabei Klassiker sowohl aus der Swing-Ära als auch aus der Popmusik mit teils eigenen und teils entliehenen Texten. Mal turbulent und mitreißend, mal ganz zärtlich und liebevoll weiß die Band, wie sie ihr Publikum in ihren Bann zieht.

Die Veranstaltung findet mit 2G-plus-Regelung statt

Wie auch beim letzten Mal soll es neben dem Genuss für die Ohren auch einen Gaumenschmaus geben. In welcher Form das Frühstück umsetzbar sein wird aufgrund der dann gültigen Coronaverordnung, wird auf der Homepage und der Facebook-Seite des Kulturvereins Meinersen bekannt gegeben. Auf alle Fälle findet das Jazz-Frühstück mit 2G-plus-Regelung statt – geimpft oder genesen und Test oder Booster-Impfung.

Tickets gibt es für 10 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen und auf reservix.de sowie für 12 Euro an der Tageskasse. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr.

Von der AZ-Redaktion