Karneval, Fastnacht oder Fasching? Die fünfte Jahreszeit beginnt im November und endet immer am Aschermittwoch. Für die kleinen Turner fiel der Startschuss am Samstag in der Turnhalle Kampweg in Leiferde. Eingeladen waren alle Kinder bis 12 Jahre mit ihren Eltern. Das Wetter draußen spielte keine Rolle. Party feiern war angesagt.