Meinersen

Seelsorgerin Antje Morgenstern aus Meinersen bietet ab Mittwoch, 11. November, gemeinsam mit Ute Morf vom Kompetenznetzwerk der Samtgemeinde Meinersen das erste Trauercafé im Mehrgenerationenhaus am Schulzentrum, Am Gajenberg 1, an. Die Seelsorgerin Morgenstern beantwortet dazu Fragen.

Warum arbeiten Sie als Seelsorgerin?

Anzeige

Die Kirchengemeinde Meinersen ist mehr auf Seelsorge ausgerichtet, rückt Seelsorge mehr in den Fokus. Ich arbeite sowieso als Lektorin in der Kirchengemeinde mit. Und nachdem unser Pastor gefragt hat, wer sich dafür interessiert, habe ich in diesem Jahre eine Seelsorger-Ausbildung bei der Landeskirche in Hannover absolviert.

Wie sah Ihre weitere Fortbildung ins Sachen Seelsorge aus?

Wir haben Kontakt zur Johannesgemeinde Müden aufgenommen. Der dortige Pastor Andreas Ulmer bot einen Basis-Kursus an. Das Konzept hat mit gut gefallen. Weiterhin habe ich im Krankenhaus Gifhorn ein Praktikum absolviert. Es war total spannend zu erleben, wie sich dort fremde Menschen mitteilten. Ihnen zuzuhören, war ein ständiges Geben und Nehmen.

Woher stammt die Idee, in Meinersen ein Trauercafé anzubieten?

In Lüneburg habe ich ein Trauercafé gesehen, das an einen Bestatter angegliedert ist. In Gifhorn gibt es ein ähnliches Angebot über den Hospiz-Verein. ,Warum gibt es das eigentlich nicht in Meinersen?’, fragte ich mich. Ich hatte und habe das Gefühl, dass der Bedarf nach Seelsorge da ist. Also setzte ich mich mit dem Kompetenznetzwerk in Verbindung und hatte Ute Morf am Telefon. Und sie war sofort begeistert von der Idee, ein Trauercafé im Mehrgenerationenhaus anzubieten auch vor dem Hintergrund, dass es hervorragend zum Senioren-Kompetenz-Zentrum passt.

Was bedeutet für Sie Seelsorge?

Seelsorge bedeutet keinesfalls, jemanden in den Arm zu nehmen, das dürfen wir gar nicht, das könnte als übergriffig ausgelegt werden. Auch trösten wir Seelsorger nicht. Wir versuchen, Trauernde wieder auf ihren Weg zu bringen.

Wie gehen Sie dabei vor?

Es geht dabei darum, dass die Trauernden wieder ihre Ressourcen finden. Dabei helfen wir ihnen. Und wir unterstützen sie dabei, eine Lösung zu finden. Das kann ein kleiner Anstoß sein – das Schreiben eines Briefes, der Besuch eines bestimmten Ortes, ein Buch, ein Gedicht. Wir helfen Trauernden, Strategien zu finden, um ihr Leben weiter zu führen.

Welche Abläufe sind im Trauercafé vorgesehen?

Das ist davon abhängig, wie die Gruppe aufgestellt ist. Die Menschen finden dort vielleicht die Gelegenheit, Kontakt zu knüpfen, sich gegenseitig zu unterstützen. Auch habe ich einen Riesen-Fundus an Geschichten und Gedichten. Dabei ist auch eines klar – wir wollen niemanden bekehren, sondern zeigen Toleranz gegenüber allen Konfessionen. Jeder ist bei uns willkommen.

Hat sich durch Corona in der seelsorgerischen Arbeit vieles verändert?

Corona steht im Fokus der Gesellschaft. Da bleibt die Frage zu stellen: Wo bleibt da die Begleitung? Das trifft besonders in den Krankenhäusern und Altenheimen zu. Dort darf kaum jemand hinein. Seelsorge im Altenheim – das steht und fällt mit der jeweiligen Einrichtung. In manchen Heimen gibt es das nicht, in anderen werden die Bewohner gefragt, ob Seelsorge gewünscht wird.

Seelsorger dürfen niemanden anfassen, nicht trösten, aber sie sollen Trauernden helfen, neue Wege zu finden. Haben Sie eine kurze Beschreibung dazu?

Seelsorger sollen versuchen, genau hinzuhören und nachzufragen.

Von Hilke Kottlick