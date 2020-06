Integrationsbüro: „Da wird richtig viel geleistet“

Meinersen

Nachdem wegen der Corona-Krise die März-Sitzung des Familienausschusses ausgefallen war, standen jetzt zahlreiche Themen auf der Tagesordnung. Allesamt fanden einstimmige Empfehlungen des Gremiums für die folgenden Beratungen und Abstimmungen im Samtgemeinderat Meinersen.

Auf großes Interesse des Gremiums stieß der Bericht von Lutz Hesse, Chef des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales im Rathaus Meinersen, über die aktuellen Entwicklungen des Integrationsbüros. Zum 30. Juni vorigen Jahres endete die 50-prozentige Förderung des Landkreises. Die Einzelfallhilfe für noch nicht anerkannte Flüchtlinge ging laut Hesse damit zurück in die Zuständigkeit des Landkreises. „Damit entfielen 50 Prozent der Vollzeitstelle für die Integrationsarbeit.“ Die Betreuung anerkannter Flüchtlinge – zur Zeit sind es etwa 70 bis 80 Menschen, die in eigenen Wohnungen oder in angemietetem Wohnraum leben – entfalle aber weiterhin auf die Stelle in der Samtgemeinde Meinersen. Dort arbeitet Ute Morf. „Da wird richtig viel geleistet“, zollte Pesi Daver (Grüne) großen Respekt. Er blickte zurück: „Als 2015 viele Menschen nach Deutschland kamen, haben wir hier in der Samtgemeinde gesagt, dass wir eine Stelle für Integration schaffen wollen.“ Laut Daver „fahren wir jetzt die Ernte ein, und wir glauben, dass diese Stelle wirklich etwas bringt“.

Wichtige Vorreiterrolle

„Wir setzen da an, wo der Landkreis aufhört“, ergänzte Hesse. Dabei hob er hervor, dass jetzt die „Beratungsgespräche mit den anerkannten Flüchtlingen intensiver geführt werden“. Der Grund: Mit der Anerkennung ende die soziale Betreuung Geflüchteter durch die Ausländerbehörde. Die Versorgungslücke zwischen dieser Behörde und dem Jobcenter sei eines der Aufgabengebiete. Hier habe die Samtgemeinde mit Schaffung des Integrationsbüros „eine wichtige Vorreiterrolle inne“. Es gehe um Themen wie Konfliktberatung, Beratung von Familien mit behinderten Kindern, Behördengänge, Schulden oder Unterstützung privater Deutschkurse. Dazu nannte er Projekte wie die Schuldnerberatung und Kochen für Frauen und hob die Fahrradwerkstatt hervor, „die nimmt richtig Fahrt auf“.

Bau von zwei Krippengruppen

Weiter beschäftigte sich der Ausschuss mit den zwei Krippengruppen im geplanten Familienzentrum Kreuzkamp in der Meinerser Ortmitte. Der Investor Hendrik Dürschlag hatte signalisiert, dass dieser Krippenbau wegen des Zeitfensters nicht zu realisieren und ohne Fördermittel unwirtschaftlich sei. Das daraus drohende Krippendefizit konnte der folgende Tagesordnungspunkt ausgleichen. Danach startet jetzt Plan B – zur Sicherung der Kinderbetreuung baut das DRK zwei Krippengruppen mit rund 30 Plätzen an die Krippe Meinersen-Süd an. Die Samtgemeinde mietet den Anbau zu einem Preis von 10,50 Euro pro Quadratmeter inklusive beantragter Fördermittel. Für den Krippenanbau ist jedoch auch der Rückbau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Dafür sollen 170 000 Euro in den Samtgemeinde-Haushalt eingestellt werden.

Zuschuss für den Bürgerbus

Der Ausschuss votierte für einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4000 Euro für den Bürgerbus der Samtgemeinde Meinersen. Um die Mobilität älterer Menschen in der Samtgemeinde zu erhalten, wird sich zudem die Politik noch einmal mit den Kosten für die Bus-Tickets und die Fahrtrouten des Bürgerbusses beschäftigen, hieß es im Rahmen der Sitzung.

Außerdem stimmte der Ausschuss dem Antrag des Waldkindergartens zu, die Betreuungszeit der Kinder wegen besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf sechs Stunden zu erhöhen. Haushaltsmittel in Höhe von 5 300 Euro werden dafür bereitgestellt. Die Kosten betragen jährlich 12 610 Euro.

Von Hilke Kottlick