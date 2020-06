Dalldorf

Seit rund fünf Jahren herrscht Ruhe in der Dalldorfer Kiesgrube, so Leiferdes Gemeindedirektor Tobias Kluge. Das soll sich ändern. Die Firma Strabag informierte jetzt den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde über ihre Pläne.

Denn die Firma ist – nach diversen Eigentümerwechseln – jetzt neuer Eigentümer des Geländes. Und möchte dieses auch nutzen. Zwei Vertreter der Firma stellten den Ausschussmitgliedern Details für den geplanten Betrieb vor. Auch einige Dalldorfer Bürger nahmen an der Sitzung teil. Denn sie sind von den Plänen betroffen.

Genehmigung gilt bis Ende 2021

Die Pläne sehen laut Strabag-Vertreter Carsten Künning einen Kiesabbau von rund 115 000 Kubikmetern vor – das sind etwa 200 000 Tonnen Material. Doch es wird nicht nur abgefahren, die Kiesgrube wird auch wieder aufgefüllt. So plant das Unternehmen Materialeinlagerung von etwa 170 000 Kubikmetern – das entspricht einer Menge von ungefähr 306 000 Tonnen. Stammen soll das Material aus diversen Baumaßnahmen in der Region. Eine entsprechende Genehmigung durch den Landkreis Gifhorn als zuständige Behörde liegt bereits vor. Sie gilt bis zum 31. Dezember 2021.

Doch die neuen Betreiber wollen das Gelände gerne länger nutzen – und haben dafür den Verkehr auf eine Betriebszeit von fünf Jahre hochgerechnet. Angenommen wird ein Betrieb der Kiesgrube demzufolge an 75 Tagen im Jahr. Die Betriebszeit liege an diesen Tagen zwischen 7 und 19 Uhr. In der Zeit rechnet Strabag mit jeweils 25 bis 50 Touren, so Kluge auf AZ-Anfrage.

Beim Stichwort Verkehr kommt dann auch die Gemeinde Leiferde ins Spiel. In ihrer Zuständigkeit liegt die Zuwegung zur Kiesgrube. „Wir werden den Zustand des Weges gemeinsam mit der Firma digital erfassen – um den Zustand nach Betriebsende wieder herstellen zu lassen“, erklärte Kluge. Zudem habe Strabag geplant, das Stück Straße von der Einmündung Schwülper Weg bis Einmündung Kreisstraße 46 anzufräsen und mit einer neuen Deckschicht zu versehen. Dadurch soll der Lkw-Verkehr für die Anwohner weniger Belastung mit sich bringen, da aufgrund der neuen Fahrbahnoberfläche dann der durch die Fahrzeuge verursachte Lärm reduziert werde.

