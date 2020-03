Bäcker Hacke verkauft Klopapier und Mehl

Ahnsen

Auch eine Corona-Folge: Bäckermeister Torsten Hacke verkauft in seinen beiden Filialen seit kurzem auch Mehl und Klopapier. Anlass war, dass Kunden ihm im Laden von Hamsterkäufen und leeren Regalen erzählten. Beim Papier herrscht aber auch bei Hacke gerade wieder Ebbe.

Immer nur ein Paket

„Ich hatte am Anfang mit unserer Einkaufsgenossenschaft gesprochen und die meinten, das wäre okay“, berichtet Hacke. Also orderte er vor zwei Wochen „irgendwas zwischen 800 und 1000 Rollen“ – und verkaufte diese an seine Filialkunden: „Immer nur ein Paket an jeden, der wollte.“ Trotzdem war schon in der vergangenen Woche der Vorrat ausverkauft.

Neue Lieferung

„Aber es kommt nochmal was“, so der Bäckermeister, der in der Vergangenheit schon öfter mal durch ungewöhnliche Aktionen von sich reden gemacht hat. Eigentlich sollte schon an diesem Montag eine neue Lieferung eintreffen, aber das hat sich verschoben auf Anfang kommender Woche.

Amüsiert und erfreut

Und wenn auch diese Toilettenpapier-Charge ausverkauft sei, „haben die Geschäfte auch wieder welches in den Regalen“, meint Hacke, der meint, man müsse in Zeiten wie diesen „optimistisch bleiben“. Die Kunden seien amüsiert gewesen von der Idee, hätten sich aber auch gefreut über das zusätzliche Angebot.

„Es geht um die Existenz“

Bei dem verkauften Mehl – selbst abgewogene und eingetütete Ein-Kilo-Portionen Weizen-, Dinkel-, Dinkel-Vollkorn und Roggenmehl – fordert Hacke seine Kunden auf, dies nur „als Notreserve“ zu sehen und weiterhin beim Bäcker Backwaren einzukaufen, denn: „Es geht um die Existenz.“

800 000 Anträge

Sein Unternehmen habe 31 Mitarbeiter und verursache täglich 6500 Euro laufende Kosten. Von den 20 Kantinen in Hannover, die von ihm beliefert würden, hatte bis vergangene Woche schon ein Dutzend geschlossen. Ein immenser Umsatzverlust. Auf staatliche Hilfen setzt Hacke nicht: „Da gibt’s schon 800 000 Anträge.“ Bis Mai könne er ohne Hilfe durchhalten: „Dann ist Schluss.“

„Ich-bleib-daheim“-Brot

Das Sortiment an Backwaren in den Filialen bleibt nach Hackes Worten nicht nur bestehen, sondern wurde gerade nochmal um ein Produkt erweitert: Mit dem „Ich-bleib-daheim“-Brot will der Ahnser Bäckermeister daran erinnern, „zuhause zu bleiben, außer man muss zum Arzt, zur Arbeit oder zum Einkaufen“.

Für die Tafel

Und er möchte mit dem Backwerk etwas tun für die Arbeit der Gifhorn Tafel, die „im Moment natürlich auch Probleme hat: Von jedem für 2,50 Euro verkauften-Brot geht als Spende ein Euro an diese Einrichtung.

Von Jörg Rohlfs