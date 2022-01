In Müden ist die Geflügelpest ausgebrochen

Müden

Der Landkreis Gifhorn teilte am Dienstag mit, dass in Müden die Geflügelpest ausgebrochen ist. Das bedeutet strikte Auflagen, zum Beispiel die Aufstallung aller Vögel in einer Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern um den Seuchenbestand herum. Für eine Schutzzone – früher Sperrbezirk – von drei Kilometern um den Seuchenbestand herum gelten noch strengere Vorgaben, die vom Landkreis per Verordnung geregelt sind.

Die Vogelgrippe wird von wild lebenden Wasservögeln übertragen. In der milderen Variante haben als Hausgeflügel gehaltene Enten und Gänse kaum oder nur milde Krankheitssymptome. Die hochpathogene Form, die in Müden aufgetaucht ist, ist für Hausgeflügel hoch ansteckend und verläuft mit schweren Symptomen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 Prozent der Tiere erkranken und sterben. Bei Enten und Gänsen sind die Verläufe manchmal leichter. Für Menschen besteht die Gefahr einer Ansteckung durch intensiven Kontakt mit infiziertem Geflügel und kann je nach Virusstamm tödlich verlaufen. Infektionsquelle sind kranke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Ausscheidungen.

Die Überwachungszone hat einen Radius von zehn Kilometern

Erste klinische Untersuchungen am vergangenen Sonntag wurden am Montag als hochpathogene Geflügelpest spezifiziert. Daraufhin hat der Landkreis jetzt eine Sperrzone eingerichtet, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens drei Kilometer Radius um den Ausbruchsbetrieb und einer Überwachungszone von mindestens zehn Kilometer Radius. Letztere kann frühestens nach 30 Tagen aufgehoben werden.

In der Überwachungszone müssen die Vögel mit Ausnahme von Tauben in geschlossenen, nach oben abgedeckten Ställen untergebracht werden, das Eindringen von Wildvögeln ist zu verhindern. Die Ställe dürfen nur noch in Schutzkleidung betreten werden, es muss Desinfektionsmittel an zahlreichen Stellen verwendet werden. Straßen- und Stallkleidung müssen strikt getrennt bleiben. Tierhaltende Betriebe müssen alle Kontaktdaten von Personen erfassen, die den Betrieb besuchen. Und die Halter von Geflügel müssen dem Veterinäramt unter Tel. (05371) 82 391 die Zahl der gehaltenen Vögel mitteilen.

Von der AZ-Redaktion