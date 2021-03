In Meinersen warfen Unbekannte Eier gegen eine Hausfassade

Meinersen

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 24. Februar, und Sonntag, 28. Februar, in Meinersen an der Hauptstraße mehrere Eier gegen eine Hausfassade geworfen, und zwar nicht zum ersten Mal. Der Schaden ist laut Polizei hoch, da die Eimasse nur durch eine Fachfirma beseitigt werden könne. Das Haus der 51-Jährigen und ihres 55-jährigen Ehemanns ist bereits im vorigen Jahr beschmiert worden. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Meinersen unter Tel. (0 53 72) 9 78 50 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion