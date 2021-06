Leiferde

Das große blaue Zelt zieht noch immer den Blick auf sich. Davor steht ein Plakat. „Wir bitten um eine Spende. Den Kamelen, Ponys und Lamas geht langsam das Futter aus“, ist darauf zu lesen. Dahinter ist ein Korb zu sehen. Altes Brot liegt drin. Der offenkundig hungrige Esel auf der angrenzenden Koppel kennt das offenbar – er kommt sofort, um eine Scheibe zu ergattern. Seit Februar 2020 hängt der Circus Mirage in Leiferde fest.

Auf der anderen Seite steht ein Lkw. Ali Barakat versucht dort, ein Loch zu schweißen – „der Wagen ist nicht durch den TÜV gekommen“, stellt der Lebensgefährte von Circus-Chefin Angelina Lauenburger fest. Eine Ausbildung im KfZ-Handwerk hat er nicht absolviert. „Wir müssen alles können“, sagt er mit Verweis auch auf die harte Zeit, die der Circus Mirage derzeit überstehen muss. Das Unternehmen sitzt seit Februar vorigen Jahres in Leiferde fest – nach wie vor ohne Auftritte, ohne Einnahmen – wegen Corona.

Bitte um Spenden: Hinter dem Schild steht ein Korb mit gespendetem Brot. Der Esel freut sich über eine angebotene Scheibe. Quelle: Hilke Kottlick

Bislang ist nichts Erfolgversprechendes in Sicht

Und es ist auch trotz jetzt sinkender Infektions-Zahlen noch nichts Erfolgversprechendes in Sicht. „Wir haben alle Städte wegen möglicher Vorstellungen angeschrieben und um für uns eine Auftritts-Route festlegen zu können“, sagte die Circus-Chefin. Bislang kam nichts zurück – „wir haben noch keine Zusage“. Sie weiß: ,,Das geht allen 700 Circussen so.“

Vor Corona konnten die Städte und die Circus-Unternehmen genau planen, wer wo im Frühling, Sommer oder Herbst gastiert. Das ist zurzeit noch nicht wieder möglich. Hinzu kommt laut Angelina Lauenburger, dass die gesamte Zirkus-Familie und auch die zu den Vorstellungen dazu stoßenden Artisten, „die jetzt noch zu Hause bei ihren Familien sind“, gegen Corona geimpft sein müssen. „Das geht derzeit aber noch nicht – wir sind noch zu jung, um bereits geimpft zu sein.“

„Wir möchten gastieren, wir möchten endlich wieder anfangen“, sagt die Circus-Frau flehentlich, die neun Familienmitglieder durchbringen muss. „Das geht halbwegs mit Hartz IV“, sagt sie. Was aber zu versorgen bleibt, sind die etwa 20 Tiere des Unternehmens. Und da fehlt es finanziell laut Lauenburger an allen Ecken und Enden – „an Tierarztkosten, an Impfungen, an Futter und genauso an Geld für Farbe und notwendige Reparaturarbeiten“.

„Das dauert alles schon viel zu lange“

Langeweile zur Corona-Zeit: Das Lama freut sich über die Fotografin - ein bisschen Abwechselung im tristen Tagesablauf. Quelle: Hilke Kottlick

„Das dauert alles schon viel zu lange“, sagt die Circus-Chefin mit Blick auf die lange Corona-Zeit. „Und wenn uns auch einige wenige noch nicht vergessen haben, so sind viele Menschen doch spendenmüde“, weiß sie. Sie hofft jetzt darauf, dass weiterhin einige Geld- und Futterspenden fließen. Und dabei vergisst sie auch nicht, denen zu danken, die dem Circus bislang unter die Arme gegriffen haben. „Wären diese Menschen nicht gewesen, dann wäre unser Circus heute platt gewesen.“

Spenden – auch Futter für Esel, Pony, Kamel und Pferde – können direkt beim Circus abgegeben werden. Die Gemeinde Leiferde erlaubt der Familie Lauenburger, seit Februar vorigen Jahres auf dem Gelände gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses im Gilder Weg 66 zu leben – sie verzichtet auf Strom- und Wasserkosten.

