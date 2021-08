Im Kreisel bei Hillerse kippt ein Lkw um – Fahrer leicht verletzt

Leiferde

In dem Kreisel auf der Umleitungsstrecke zwischen Hillerse und Leiferde ist am Montagmorgen um 8.20 Uhr ein Gliederzug mit Absetzcontainer, beladen mit Müll, umgekippt. Der Lkw war von Leiferde kommend in den Kreisel gefahren und wollte diesen in Richtung Hillerse verlassen. Dabei kippte er zur Seite um und verlor seine Ladung. Der 52-jährige Fahrer aus Lehre im Landkreis Helmstedt war zwar nicht eingeklemmt, konnte sich aber aus eigener Kraft nicht aus der Fahrerkabine befreien. Die Feuerwehr Hillerse, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, öffnete die Kabine mit Hilfe ihrer Säbelschere, den Einsatz leitete Ortsbrandmeister Niko von Köckritz.

Der 52-jährige Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, die Feuerwehr kümmerte sich um den kleinen Hund, der sich im Fahrerhaus befand. Die Polizei regelte den Verkehr, sodass trotz des Umleitungsverkehrs auf dieser Strecke alles halbwegs reibungslos lief. Allerdings musste zur Bergung des Lkw die Strecke vorübergehend komplett gesperrt werden.

Von der AZ-Redaktion