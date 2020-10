Meinersen

Lufttemperatur von 16 Grad, Wassertemperatur von 21 Grad und Wind dazu – das ist wohl eher eine Mischung für etwas hartgesottenere Badegäste. Aber durch die verlängerte Saison im Meinerser Waldbad aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr hat sich auch der Hundebadetag zum Abschluss bis in den Oktober verschoben. Angenommen wurde die Aktion aber trotzdem einmal mehr sehr gut, 84 Hunde waren dabei.

Mischlingshund Pepe war einer der vierbeinigen Badegäste. Gleichwohl er sich zunächst noch ein bisschen zierte. Besitzerin Katja Müller war weniger zimperlich und lockte ihn als eine von nur wenigen Hundehalterinnen vom Wasser aus im Neoprenanzug ins Becken. In Pepes Genen sind vermutlich auch noch andere Wohlfühltemperaturen gespeichert: Der Mischling stammt aus Spanien.

Anzeige

Aber Spaß hatten die Vierbeiner beim Hundebadetag im Waldbad auch dieses Mal wieder alle. „Es war ein schöner Tag, alle waren zufrieden“, berichtete Schwimmmeister Thomas Pratzer. Und wann sonst dürfen schon einmal Hunde und ihre Besitzer in die Becken dort zum Baden?

Das Wasser muss ohnehin zum Frühjahr abgelassen werden

Möglich macht Pratzer das mit seinem Team bereits seit einigen Jahren – immer zum Saisonende. Das Wasser muss ohnehin im Frühjahr abgelassen werden vor dem Start der neuen Saison. Jetzt wird es zunächst um einen Meter abgesenkt, der Rest bleibt als Frostschutz in den Becken. Die Aktion Hundebadetag hat sich als Saisonabschluss etabliert. Dieses Mal freute sich Pratzer über insgesamt 84 vierbeinige Teilnehmer und 177 Hundehalter. „Es war zwar etwas frischer durch den Wind, aber wir hatten keinen Regen. Die Teilnehmerzahl liegt auf dem Niveau der Vorjahre“, sagte Pratzer.

Auch Martina und Wolfgang Duchatsch waren ins Waldbad zum Hundebadetag gekommen mit ihrem Mops Emma. „Wir sind zum ersten Mal hier dabei. Sonst waren wir in Uetze, aber dort fand die Aktion dieses Mal wegen der Corona-Pandemie nicht statt“, sagte Martina Duchatsch. Es gefalle ihnen prima, auch das Meinerser Waldbad sei wirklich sehr schön.

Ab März Vorbereitungen für die neue Saison

Schwimmmeister Pratzer und sein Team arbeiten stetig daran, damit das auch so bleibt. Zunächst wird alles eingelagert, was nicht den Winter über im Freien bleiben kann. Dann geht es ans Laub entfernen. Das Waldbad geht in den Winterschlaf. Ab März laufen dann die Vorbereitungen an für den Saisonstart, auch Instandhaltungsarbeiten stehen dann auf dem Programm. „Bisher sind es aber nur die normalen Unterhaltungsarbeiten, größere Arbeiten sind nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.“

Von Chris Niebuhr