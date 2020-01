Geplanter Kunstrasen führt zu Streit in Hillerse

Hillerse

Ein Kunstrasen als Ersatz für den maroden B-Platz: Auf einer Bürgerversammlung hat der TSV das Projekt vorgestellt– und ist inzwischen ins Schussfeld von Kritikern geraten. Jetzt gab’s sogar Beschimpfungen und Beleidigungen. Das macht Bürgermeister Detlef Tanke sauer. Er fordert eine faire und sachliche Diskussion.

Üble Schimpfworte

„Zahlt euren Scheiss selbst“ war auf einem Banner am Sportgelände zu lesen. Ein weiteres Banner („Kein Plastikplatz in Hillerse“) hing als anonyme Reaktion auf die Vorstellung des Kunstrasen-Projekts am Geländer der Okerbücke . Bürgermeister Detlef Tanke ( SPD) verurteilt solche Angriffe auf den Verein. „Es ist schade, dass die vorgetragenen Sachverhalte nicht oder falsch aufgenommen worden sind“, ärgert er sich über die inzwischen „unsachliche Diskussion“. Mit den vorgetragenen Argumenten hätten sich viele der Kritiker nicht ausreichend auseinandergesetzt. „Es wird nicht aufeinander eingegangen, stattdessen werden falsche Behauptungen aufgestellt“, findet der Bürgermeister deutliche Worte.

Banner-Protest: Anonyme Kritiker beleidigten die TSV-Verantwortlichen, die den B-Platz zu einem Kunstrasen-Feld machen wollen. Quelle: Can Özcan

Rat ist dafür

Ein so genannter Kunstrasen-Platz als Ersatz für den in den 80er-Jahren gebauten B-Platz des TSV: Tanke macht noch einmal deutlich, dass der komplette Gemeinderat hinter dem Projekt steht. „Es gab im Dezember einen einstimmigen Beschluss, dass das Vorhaben mit einem Zuschuss von 150 000 Euro unterstützt wird“, so Tanke. Voraussetzung für die Finanzspritze der Gemeinde sei allerdings ein Landeszuschuss in Höhe von 390 000 Euro. „Die Antragsunterlagen liegen vor, dieser Antrag ist in Arbeit“, erklärt der Bürgermeister.

Keine Umweltsünder

„Wir sind keine Umweltsünder und lassen uns nicht als Naturzerstörer darstellen“, fordert auch Heinz Gerono eine Versachlichung der Debatte über das 600 000-Euro-Projekt ein. Kritiker würden das Wort Mikroplastik in den Mund nehmen und wüssten gar nicht wovon sie redeten, so der Chef der Fußballsparte, die rund 340 Mitglieder hat.

Intensive Vorarbeit

Mehr als ein Jahr habe sich eine Planungsgruppe intensiv mit dem Thema befasst. Ergebnisse und eine Stellungnahme präsentiere der TSV jetzt auf seiner Homepage als Reaktion auf die zum Teil unsachliche Kritik, so Gerono. So sei nicht daran gedacht, das sogenannte SBR-Granulat (Styrol-Butadien-Rubber) – es steht seit Jahren unter Krebsverdacht – auf dem Hillerser Kunstrasenplatz zu verwenden und einzusetzen.

Alternative Quarzsand

Bei der Alternative Quarzsand entstehe zudem auch nicht „plastikverunreinigter Sand“, da dieser laut Herstellerangaben „nicht einfach weggeweht oder ausgetragen werden kann“, bezieht die Fußballabteilung Stellung. Selbst der BUND sehe hierin „vielversprechende Optionen zum Kunststoffgranulat“. Zudem sei der TSV in Kontakt mit Herstellern, die seit einem Jahr einen Kunstrasentyp testeten, der komplett auf Füllstoffe verzichte.

Hanf und Zuckerrohr

„Schon allein der Begriff Kunststoffrasen trifft es nicht“, so Heinz Gerono. Die Halme würden nämlich nur zu 20 Prozent aus Kunststoff bestehen, 80 Prozent der weiteren Bestandteile würden aus Hanf und auch Zuckerrohr gewonnen. Zwei bis drei Mähfahrten pro Woche, eine intensive Bewässerung und Düngung: Arbeiten, die bei einem Kunstrasenplatz, – er hält mindestens 30 Jahr – nicht anfallen würden, nennt Gerono weitere Vorteile des Projekts.

Verantwortungsvoll

„Insgesamt möchten wir festhalten, dass der TSV Hillerse bestrebt ist, den wohl technologisch fortschrittlichsten und ökologisch nachhaltigsten Kunstrasen zu planen. Keinem der Beteiligten ist es daran gelegen, dass Mikroplastik in unsere Umgebung ausgetragen wird. Dies zeigt deutlich den Willen für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur“, so die Fußballsparte des TSV in dem am Freitag veröffentlichten Positionspapier.

Gemeinsam erörtern

„Es ist richtig und wichtig, eine Lösung zur Platzproblematik gemeinsam zu erörtern. Denn ohne diese wird dem Hillerser Rasensport in naher Zukunft die Grundlage entzogen“, heißt es abschließend in der zweiseitigen Stellungnahme.

Von Uwe Stadtlich