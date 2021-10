Hillerse

Trotz Lockdowns musste die Freiwillige Feuerwehr Hillerse im vergangenen Jahr zu 25 Einsätzen ausrücken. Das berichtete Ortsbrandmeister Niko von Köckritz bei der Jahresversammlung. Damit liegen die Einsatzzahlen auf dem Niveau der Vorjahre.

Einen detaillierten Überblick über das Einsatzgeschehen gab sein Stellvertreter Michael Zech: Es gab 18 Brandeinsätze und sieben technische Hilfeleistungen. Das Jahr begann mit einem Gebäudebrand in Müden. Am 19. und 20. Mai musste die Wehr zu sechs Einsätzen ausrücken. Es gab mehrere Flächen- und Waldbrände. Ein Auto brannte Ende Juni und im August der Schaltschrank in einer Biogasanlage. Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 und das Ausleuchten einer Landestelle für den Rettungshubschrauber waren weitere Einsätze.

Zunächst war eine Verschiebung auf dieses Jahr geplant

Besondere Auswirkungen hatte die Pandemie auf den Ausbildungsplan der Wehr, der komplett über den Haufen geworfen wurde. Nach dem ersten Lockdown ging es zumindest in Kleingruppen weiter. Und auch die meisten Lehrgänge wurden unterbrochen oder abgesagt. Immerhin konnte die Wehr zum Jahresbeginn noch die Tannenbäume verbrennen, die weiteren Veranstaltungen fielen der Pandemie zum Opfer. Dazu gehörte auch das 125-jährige Jubiläum der Wehr. War zunächst eine Verschiebung der Feierlichkeiten auf dieses Jahr geplant, hat die Wehr es inzwischen komplett abgesagt.

Besuch mit Kamera: Feuerwehr-Willi war zu Gast bei der Feuerwehr in Hillerse. Quelle: Gemeindefeuerwehr Meinersen

Im September besuchte der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil Hillerse und auch die Feuerwehr. Er besichtigte dabei das vermutlich älteste noch im regulären Einsatzdienst stehende Tanklöschfahrzeug Niedersachsens. Dieses Fahrzeug war auch der Grund, dass Feuerwehr-Willi im Oktober zum Dreh nach Hillerse kam.

Renovierung des Feuerwehrhauses und Beschaffung des neuen Wagens

Die Wehr hat 50 aktive Mitglieder, dazu kommen 20 Kinder in der Kinderfeuerwehr, 21 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 16 in der Altersabteilung, 31 im Musikzug sowie 470 im Förderverein. Das Kommando bildete mehrere Arbeitskreise. Einer plant die Renovierung des Feuerwehrhauses geplant, ein anderer die Beschaffung des neuen Schlauchwagens. Aufgrund von Verzögerungen sei dieses Fahrzeug immer noch nicht ausgeliefert.

Verdiente Mitglieder: Sven J. Mayer (l.) und Niko von Köckritz (2.v.l.) mit den geehrten und beförderten Mitgliedern der Hillerser Wehr. Quelle: Pressestelle Feuerwehr Meinersen/Carsten Schaffhauser

Der Samtgemeindebrandmeister Sven J. Mayer zeichnete Andreas Grabow, Ralf Brandes, Matthias Hübner und Michael Zech mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst aus, das Ehrenzeichen für 40 Jahre erhielt Karl-Heinz Rieder. 50 Jahre in der Einsatzabteilung sind Hermann Michels und Norbert Schrader. Zum Oberfeuerwehrmann wurde Michael Lorfing befördert, Löschmeister wurde Marcel Schrader.

Die fördernden Mitglieder beweisen der Wehr seit Jahrzehnten ihre Treue

Von Köckritz zeichnete Petra Backhaus, Frank Bauerfeld, Reinhard Bauerfeld, Helge Beschorner, Annette Brandes, Holger Brandes, Corinna Hauer, Ute Michels, Arnold Nürnberg, Anke Oelmann, Heike Pahlmann, Karl-Heinz Peters, Peter Schönfeld und Pamela Tusche für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft aus. Seit 40 Jahren unterstützten Jochen Blickwede, Henning Nordmann, Rainer Pahlmann, Andre Schrader, Andreas Schrader und Klaus-Jürgen Winter sowie seit 50 Jahren Helmut Martin und Wolfgang Müller die Wehr.

Die Wehr wählte Christian Hauer zum neuen Atemschutzgerätewart.

Von der AZ-Redaktion