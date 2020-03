Hillerser Eltern stinksauer: Noch immer ist der Schulhof trist

Hillerse

Was ausschaut wie der vielleicht größte Sandkasten im gesamten Landkreis Gifhorn, ist tatsächlich der Pausenhof der Hillerser Grundschule. Auf dem müssen die Erst- bis Viertklässler nämlich schon eine ganze Weile fast ohne Spielgeräte auskommen. Der Schulelternrat hat mobil gemacht. Die Samtgemeinde versichert jetzt, dass sich dort 2020 einiges verbessert.

„Das Blaue vom Himmel versprochen“

Zuletzt haben sich im November 2019 Eltern und Kinder auf dem Pausenhof versammelt, um für eine angemessene Ausstattung mit Spielgeräten zu demonstrieren. „Danach waren wir im Grunde in jeder politischen Sitzung dabei“, sagte Elternratsvorsitzende Carolin Brandes. Dort sei „das Blaue vom Himmel“ versprochen worden. Doch am Donnerstagnachmittag - also knapp vier Monate später - war der Schulhof immer noch trist und leer. Dort traf sich Brandes mit Bianca Lindstedt, Merle Pastrik, Ilka Raeder Hilke und Sven Winter, um der Forderung nach Spielgeräten Nachdruck zu verleihen.

Auch die Holzpferde sind nun weg

Zumal „jetzt auch noch die Holzpferde verschwunden sind“, sagte Brandes. Zumindest die sollen zeitnah ersetzt werden, sobald der Untergrund erneuert worden ist. „Aber viel mehr passiert dann wohl nicht“, befürchete sie. Die Elternratsvorsitzende ist von den politischen Versprechen genauso enttäuscht wie ihre Mitstreiter. Wann kommen endlich Spielgeräte auf den Hof? „2021? 2022? Dann warten manche Kinder schon drei Jahre darauf. Das kann nicht sein“, sind sich die Eltern einig. Zumindest ein Sonnensegel sei mal geliefert worden, nachdem „wir unseren Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs eingeschaltet hatten“. Es konnte letztlich aber nicht aufgestellt werden, „weil es wohl die falschen Maße hatte“, erzählten sie.

Ärgerlich sei, dass „wir keine konkreten Aussagen bekommen, wann es hier weitergeht. Wir haben die Nase inzwischen gestrichen voll“, schimpfte Lindstedt. Man werde nur hingehalten, fühle sich nicht ernst genommen, ja sogar „veräppelt“. Und Sven Winter ergänzte: „ Hillerse bekommt von der Samtgemeinde nichts, höchstens mal ein paar Brotkrumen. Das ist in allen Bereichen so. Wir müssen immer für alles kämpfen.“ In diesem Fall sei das besonders schlimm, denn „ausbaden müssen es die Kinder“, sagte Pastrik.

So reagiert die Samtgemeinde

Die Samtgemeinde versichert auf Nachfrage der AZ, an der Sache dran zu sein. Im Oktober 2019 sei ein Konzept zur Neugestaltung von der Schulleitung eingereicht worden. Der Rat folgte im Dezember der Empfehlung des Schulausschusses, Mittel für eine neue Kletteranlage außerplanmäßig bereit zu stellen und alle weiteren Maßnahmen für 2020 einzuplanen. Die Ausschreibung sei in Bearbeitung, man sei aber an gesetzliche Fristen und Vorgaben gebunden, erklärt Birgit Burg. Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Bildung, Jugend und Soziales weist zudem darauf hin, dass man die 2020er Maßnahmen erst angehen könne, wenn der Haushalt durch die Kommunalaufsicht des Landkreises bewilligt worden ist.

Ausschreibung läuft

Die Balancierstäbe für den kleinen Schulhof seien bereits im Dezember 2019 ausgeschrieben und der entsprechende Auftrag im Januar vergeben worden. Die Lieferung durch den Hersteller sei „wegen voller Auftragsbücher“ noch nicht erfolgt. „Nach jetzigem Kenntnisstand ist damit zu den Osterferien zu rechnen“, so Burg. Dann würden sie auch aufgestellt. Für den Seilgarten seien vorab Erdarbeiten am Wärmeverbundsystem des Gebäudes zu leisten. Für mehr Schatten auf dem Schulhof sorge man auch, ebenso für Bepflanzung.

Die Ausschreibung für die Kletteranlage auf dem großen Pausenhof sei in der Umsetzung, berichtet Burg. Neue Holzpferde habe man bereits angeschafft. Beim Aufstellen habe sich aber gezeigt, dass der Fallschutz unzureichend sei. Der Untergrund werde ausgetauscht, die neuen Holzpferde können voraussichtlich ab 23. März genutzt werden. Ein zweites Fußballtor habe man schon angeschafft. „Es steht den Schülerinnen und Schüler zur Verfügung“, so Burg abschließend.

Von Ron Niebuhr