Hillerse hat einen neuen Bürgermeister

Hillerse

Eine Ära endete am Mittwochabend in Hillerse. Detlef Tanke trat nach 25 Jahren vom Amt des Bürgermeisters zurück. „Alles hat seine Zeit“, sagte er. Der Gemeinderat wählte Philipp Raulfs zum Nachfolger – und zwar einstimmig! Der war stolz darauf, das Amt antreten zu dürfen, und versicherte: „Ich möchte Bürgermeister für alle Hillerser und Volkser sein.“

Tanke erinnerte zuvor daran, wie sein Vorgänger, der Christdemokrat Joachim Bauerfeld, in den 1970er Jahren eine Ära einleitete. Damals saßen gerade einmal zwei Sozialdemokraten im Rat des als durch und durch konservativ geltenden Hillerse. 1981 stieg Detlef Tanke in die Politik ein und „15 Jahre lang blieben wir klar in der Minderheit.“ Bauerfelds Arbeit habe er erst gegen Ende von dessen Amtszeit zu schätzen gelernt, gab Tanke zu. 1996 wählte der Rat den SPD-Politiker dann erstmals zum Bürgermeister – der Beginn einer weiteren Ära für die Gemeinde. Tanke dankte allen Weggefährten, insbesondere den Vertretern der Verwaltung und natürlich der SPD-Fraktion.

Der Gemeindedirektor ist manches Mal an Tankes Hartnäckigkeit verzweifelt

Mit Gemeindedirektor Ralf Heuer habe er zwar manche Diskussion unter vier Augen geführt, aber stets seine „absolute Loyalität“ genossen. Daraus sei eine fruchtbare Zusammenarbeit erwachsen. Das bestätigte Heuer: Gemeinsam habe man „stets das Beste für Hillerse“ erreicht. Verzweifelt sei er ein ums andere Mal an Tankes Hartnäckigkeit – vor allem wenn Hillerses Bürgermeister die üblichen und notwendigen Verwaltungsvorgänge unorthodox beschleunigen wollte. Alles in allem sei es toll gewesen, den langjährigsten Bürgermeister von Hillerse ein Stück weit in seinem Amt zu begleiten. Für ihn selbst genauso wie für seinen Stellvertreter Daniel Buhr, betonte Gemeindedirektor Heuer.

Philipp Raulfs verspricht harte Arbeit für die Belange von Hillerse

Die Wahl von Philipp Raulfs zum neuen Hillerser Bürgermeister verlief reibungslos. Die CDU-Fraktion schlug keinen Gegenkandidaten vor. Daher konnte man auf eine schriftliche Wahl verzichten. In offener Abstimmung per Handzeichen sprach der Gemeinderat Raulfs geschlossen das Vertrauen aus. Der frisch gewählte Bürgermeister dankte dafür, denn „es ist keineswegs selbstverständlich, dass ich Bürgermeister geworden bin, auch wenn manche es schon vor Jahren im Scherz vorhergesagt haben“. Nur in der Kommunalpolitik erlebe man die Auswirkungen des Handelns unmittelbar – auch durch direkte Rückmeldung der Bürger. Gemeinsam mit dem ganzen Rat wolle er die Gemeinde weiter voranbringen. Er versprach, „hart für Hillerse zu arbeiten“, denn so schön wie das Bürgermeisteramt in diesem Dorf sei wohl nur ein anderer Job auf der Welt: Papst.

Der Bau des Radweges nach Volkse startet am 15. März

Gemeindedirektor Heuer berichtete, dass Fördermittel des Bundes für Hillerses Kunstrasenplatz fließen. 325 000 Euro habe SPD-Bundestagsabgeordneter Hubertus Heil der Gemeinde zugesichert. Man hoffe nun, weitere Mittel aus der Sportförderung des Landkreises Gifhorn zu erhalten, sagte Heuer. Der Bau des Radweges nach Volkse beginne am 15. März. Zunächst allerdings gehe es nur um vorbereitende Maßnahmen, erklärte Heuer. Vom Tisch dagegen dürfte die ebenfalls gewünschte Brücke über die Oker sein. Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie kam zu dem Ergebnis, dass mit Baukosten von 5000 Euro pro Quadratmeter Brückenfläche zu rechnen sei. „Gehen wir nur von zwei Meter Breite und 25 Meter Länge aus, wären das schon 250 000 Euro“, rechnete Heuer vor. Und wahrscheinlich müsste die Brücke sogar noch länger sein.

Lesen Sie auch:

Von Ron Niebuhr