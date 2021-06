Hillerse

Die Gemeinde Hillerse wächst. Das neue Baugebiet Schierkenweg-Nordost in Hillerse ist bereits äußerst gefragt bei den Bauwilligen, und auch im Ortsteil Volkse sollen Bauflächen entstehen. Der Gemeinderat beschloss nun die Richtlinien für die Vermarktung der Grundstücke in Hillerse, ebenso einstimmig gaben die Politiker auch grünes Licht für den Start des Planverfahrens in Volkse.

Bürgermeister Philipp Raulfs (SPD) berichtete, man habe für die 40 Grundstücke in Hillerse bereits rund 450 Interessenten. Eine riesige Nachfrage, die dazu führt, dass Kriterien aufgestellt werden müssen für die Vergabe der Bauplätze. „Wir haben uns für ein Losverfahren mit drei Töpfen entschieden“, sagte Raulfs. In den ersten Topf sollen alle Interessenten aus Hillerse kommen plus diejenigen, die früher einmal in Hillerse ansässig waren. Im zweiten Topf folgen dann alle Interessenten aus der Samtgemeinde Meinersen, im dritten Topf alle übrigen Interessenten. „Darunter sogar eine Anfrage aus Moskau“, sagte der Bürgermeister.

Der Gemeinderat wählt die Straßennamen aus

Die Auslosung wird unter notarieller Aufsicht erfolgen, der Quadratmeter Bauland soll im Gebiet Schierkenweg-Nordost 138 Euro kosten. Der Rat sprach sich zugleich auch für drei Vorschläge aus für Straßennamen: Am alten Sportplatz, Lehmkuhlenring, Ochsenberg.

Wachsen möchte die Gemeinde Hillerse auch im Ortsteil Volkse. Dort ist man allerdings noch am Anfang des Verfahrens. Zunächst fasste der Rat nun den Aufstellungsbeschluss für den erforderlichen Bebauungsplan. Rund zehn Grundstücke sind vorgesehen im Gebiet Volkse-West. „Es ist der Startschuss, wir möchten auch in Volkse die Entwicklung voranbringen“, meinte Raulfs.

Michael Boden rückt auf den freien Sitz der SPD im Rat nach

Weiterhin bildete der Rat auch seine Ausschüsse um. Das war nötig geworden durch den Sitzverzicht von Detlef Tanke (SPD) im Rat. Für ihn rückte als neues Ratsmitglied der bisherige Bürgervertreter Michael Boden nach. Als neuer Bürgervertreter kam Stefan Kalberlah dazu.

Schließlich ging es noch um einen Antrag, die Sanierung gemeindeeigener Gebäude zu planen. Dafür stehen 30 000 Euro im Haushalt. „Das reicht natürlich nicht für alle Maßnahmen“, sagte Raulfs. Daher erfolgte eine Abfrage des Zustands der Gebäude, um dann zunächst mit sicherheits- und gesundheitsrelevanten Sachen anfangen zu können. In den nächsten Schritten soll dann besprochen werden, wie es weiter geht.

Brunnenbau für den TSV wird teurer als geplant

Gereicht hatte auch das ursprünglich eingeplante Geld für den Bau eines Brunnens für den TSV Hillerse nicht: Es waren Mehrkosten von rund 5000 Euro aufgelaufen. „Die erste Bohrung hat leider kein Wasser gebracht. Wir mussten ein zweites Mal bohren und dabei tiefer gehen“, erläuterte de Bürgermeister.

Von Chris Niebuhr