Straßenausbaubeiträge werden zum Thema

Hillerse

Das Thema Straßenausbaubeiträge nimmt nun auch in der politischen Diskussion in der Samtgemeinde Meinersen Fahrt auf: In Hillerse hat die CDU den Antrag gestellt, die Satzung zu prüfen. Eine Expertengruppe soll die Abschaffung der Beiträge unter die Lupe nehmen.

Fraktionsvorsitzender Martin Behm möchte, dass es künftig „gerechter“ zugeht und die Finanzierung auf alle umgelegt wird. Bürgermeister Detlef Tanke ist offen für Gespräche, sieht es aber als zu verfrüht an, sich schon jetzt festzulegen. „Ehrlicherweise muss man dann auch sagen, wer am Ende zahlen soll.“ Er möchte daher eine Infoveranstaltung der Samtgemeinde zu dem Thema abwarten und dann eine Bürger-Info veranstalten und Alternativen der Finanzierung vorstellen. „Ich denke, bis Sommer sind wir dann durch mit dem Thema.“

Jüngst hatte die Stadt Gifhorn beschlossen, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.

Von Andrea Posselt