Hillerse: Spediteur Burkhard Unglaube unterstützt Stiftung „Zeit stiften“ mit 1000 Euro

Hillerse

Ja, der Staat ist dafür zuständig, dass Schulen ordentlich ausgestattet und Lehrer ordentlich ausgebildet sind. Aber der Hillerser Spediteur Burkhard Unglaube machte sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seine Gedanken darüber, welches gesellschaftliche Problem sich auftat, weil Schüler dem Unterricht nicht mehr folgen konnten, schlicht weil ihnen die technischen Möglichkeiten fehlen. Er zog eine persönliche Konsequenz, um daran etwas zu ändern.

„Als im Frühjahr 2020 das Corona-Virus sich immer mehr ausbreitete und erstmals Schulen geschlossen wurden, schien dies eine kurzfristige Angelegenheit zu sein“, erinnert sich der Hillerser Unternehmer. „Die zusätzlichen Ferien wurden sicher von den meisten Jugendlichen genossen.“ Als er von den Kindern von Freunden und Verwandten die ersten Versuche mit digitalem Unterricht erzählt bekam, „trug das mehr zur Erheiterung bei“.

Plötzlich wurde das „Digitale“ immer mehr zum „Normalen“

Aber als dann nach den Sommerferien vor einem Jahr das „Digitale“ immer mehr das „Normale“ wurde und weder Schulen noch Lehrer oder Schüler technisch auf diese Situation vorbereitet waren, änderte sich Unglaubes Blick auf das Thema. „Auch als nicht persönlich Betroffener machte ich mir Sorgen, dass ein Teil der Jugendlichen auf diesem Bildungsweg abgehängt werden würde.“

Unglaube wendete sich an die Stiftung „Zeit stiften“ des Kirchenkreises Gifhorn – immerhin ist deren Vorsitzender Detlef Tanke selber auch Hillerser – und übergab Tanke eine Spende von 1000 Euro. Er begrüße, dass solche Initiativen versuchen, den Jugendlichen auf unbürokratische Weise beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen. „Ich wollte hierzu einen kleinen Beitrag leisten, verbunden mit der Hoffnung, dass sich auch andere durch solche Initiativen angesprochen fühlen.“

Die Stiftung erkundigt sich über Kirchengemeinden und Schulen ganz genau, welche Hilfe benötigt wird

Tanke freute sich riesig über diese Unterstützung. „Über die Kirchengemeinden erfahren wir, wer einen Laptop oder ein Tablett braucht. Bei der betreffenden Schule fragen wir, was genau in der Klasse benötigt wird. Dann kaufen wir von der Spende ein Gerät und übergeben es“, erklärte er den Ablauf. Und wie es im Spendenbrief weiter heißt: „Wir sehen uns hier in einer guten Tradition der Kirchen, da zu helfen wo es nötig ist, Vorreiter sein und nicht dabei zusehen, wie Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren. Dazu sind sie uns zu wertvoll.“

Von der AZ-Redaktion