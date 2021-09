Hillerse/Eutzen

Zwei Diebstähle meldet die Polizei: In Hillerse haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Baugebiet Schierkenweg ein Starkstromkabel entwendet. Dieses war etwa 120 Meter lang und wurde am Stromkasten, der zuvor aufgebrochen wurde, abgetrennt. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Meinersen, Tel. (0 53 72) 97 850, zu melden.

Im Wittinger Ortsteil Eutzen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Durchgangsstraße die Kasse eines Selbstbedienungsladens für Lebensmittel aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Wittingen, Tel. (0 58 31) 25 28 80.

Von unserer Redaktion