Hillerse: Plötzlich steht ein Schuppen vor dem Fenster

Hillerse

Das, was Heike Lippert da eines Morgens sah, überraschte sie, wie sie sagte. „Ich komme nichts ahnend in den Laden und stehe vor einer Bretterwand“, berichtet die Chefin des Hillerser Geschäftes Zum Bleistift. „Da hat mir der Nachbar einen Schuppen vor mein Ladenfenster gebaut.“ Wer nun in das Laden-Fenster schauen will, „kommt nicht ran, und wer von innen rausschauen möchte, sieht auf den Inhalt des Schuppens“.

Baurechtlich ist das in Ordnung

Sie hat sich erkundigt: „Baurechtlich ist das okay, da der Schuppen unter 40 Kubikmeter umfasst. Moralisch ist das aber wohl verwerflich“, findet sie. Die Hillerserin weiß: „Der Vermieter hat dem Nachbarn den Bau erlaubt und mich ignoriert.“ Sie ist stocksauer. Entschlossen teilt sie mit: „Sollte sich nicht bald etwas tun, werde ich die Kündigung schicken.“

Anzeige

In ihrem Geschäft bietet sie auch eine Post und Lotto an. „Bei diesen beiden habe ich eine Kündigungsfrist von sechs Monaten, beim Vermieter von drei Monaten.“ Ihr Plan: „Dann nehme ich meine Sachen, teile sie unter meinen beiden anderen Geschäften in Meinersen und Braunschweig auf und bin aus Hillerse raus.“ Das tue ihr zwar leid für die Kunden, besonders für die Älteren. Aber dieser Schuppen ist etwas, „was ich mir nicht sechs Tage die Woche ansehen will – diesen Blick aus meinem Ladenfenster, in einen Schuppen“. Die Hillerserin zeigt sich enttäuscht. „Es ist unglaublich, dass man sich über so etwas aufregt, aber es macht mich wahnsinnig“, schimpft sie und überlegt laut, dass es in den 13 Jahren, in denen sie jetzt das Geschäft betreibt, nicht einen Tag gab, an dem sie nicht gern zur Arbeit gegangen ist. Jetzt sagte sie: „In den letzten Wochen fahre ich hin und denke, was erwartet mich jetzt schon wieder.“

Blick aus dem Laden in den Schuppen: Der Nachbar baute kurzerhand einen Holzschlag vor das Ladenfenster des Geschäftes Zum Bleistiftin Hillerse. Quelle: Hilke Kottlick

Laut Vermieter Heinrich Williges hatte es bereits im Vorfeld zwischen Heike Lippert und der Nachbarsfamilie Krieger Park-Ärger gegeben. Um hier auszugleichen, weitere Begegnungen zu vermeiden und einen Sichtschutz und gleichsam eine Unterstell-Möglichkeit für Mülltonne und Feuerholz zu schaffen, habe der Nachbar Benjamin Krieger den Schuppen gebaut. „Das hat Frau Lippert auch täglich gesehen“, sagt der Nachbar. Hätte sie da bereits etwas gesagt, hätte man laut Krieger reagieren können.

Es gibt immer eine Lösung

Aber es ist offenbar noch nicht zu spät. Nachbar Krieger ging auf das ein, was vor Ort Volker Neumann, Hausmeister von Heinrich Williges, vorschlug: „Die Bretterwand diagonal versetzen, dann bleibt das Fenster frei.“ Bei Nachbar Krieger kam der Vorschlag an. „Kein Problem für mich, ich bin Tischler“, signalisierte er. Heike Lippert war bei dem Ortstermin nicht dabei. Vermieter Williges hofft nun auf Einigkeit und auf ein „nachbarschaftliches Miteinander“. Er zeigte sich überzeugt: „Es klärt sich alles, und es gibt immer eine Lösung.“

Lesen Sie auch:

Von Hilke Kottlick