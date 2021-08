Hillerse: Lkw fährt Ford EcoSport in die Fahrerseite – 80-Jähriger verletzt

Hillerse

Ein 80-Jähriger aus Northeim wurde bei einem Unfall am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr in Hillerse verletzt. Der Mann wollte mit seinem Ford EcoSport die Dalldorfer Straße überqueren und übersah einen Lkw, der in Richtung Dalldorf unterwegs war. Der 27-jährige Lkw-Fahrer aus Isenbüttel konnte nicht mehr bremsen und fuhr direkt in die Fahrerseite des Ford. Dabei wurde der 80-Jährige eingeklemmt. Die Rettungssanitäter befreiten ihn über die Beifahrerseite, sodass der Notarzt ihn versorgen konnte. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und konnte dann wieder einrücken. Im Wagen hatte sich auch ein Hund befunden, der kurzfristig bei Anliegern untergebracht wurde, bevor er ins Tierheim Ribbesbüttel kam.

Die Polizei vermutet, dass der Ford-Fahrer sich aufgrund der Umleitungen rund um Meinersen und Leiferde verfahren hatte. Sein Wagen ist komplett kaputt, der Lkw wurde geringfügig beschädigt. Die Rettungsleitstelle war per E-Call des Fords alarmiert worden, vor Ort waren die Feuerwehren aus Hillerse, Dalldorf und Leiferde mit 30 Einsatzkräften. Die Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden, die Verkehrsbehinderungen waren wegen des Umleitungsverkehrs auf dieser Strecke erheblich.

Von Bernd Behrens