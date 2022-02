Hillerse

Sie kommt kaum mit dem Zaubern neuer Torten nach. Erst vor Kurzem öffnete Sarah Schütz in Hillerse an der Hauptstraße ihr Café Elsbeth. Darauf haben offenbar nicht nur die knapp 2600 Bewohnerinnen und Bewohner aus Hillerse gewartet. Am letzten Sonntag war die Kuchen-Theke schon vor Schließung ratzeputz leer. So sehr das die 33-Jährige schmerzte, Kunden vertrösten zu müssen, für Sarah Schütz ist das auch ein Zeichen, dass ihr Mut belohnt wird. Für die kommenden Wochenenden schiebt sie Extraschichten in der Backstube.

Das soll Besucher aus dem ganzen Kreis Gifhorn anlocken

Über die Ortsgrenze hinaus möchte sie mit ihren Cupcakes, Cakepops und Torten-Kreationen bekannt werden. „In der Nähe ist die Kanu-Station, Radfahrer können eine Tour hierher machen“, freut sie sich auf Kundschaft aus dem weiteren Umfeld.

Schon seit einigen Jahren hat sich die gebürtige Hillerserin mit ihren Backkünsten einen Namen gemacht, viel im Catering gemacht. Als der Kiosk an der Hauptstraße leer stand, folgte sie ihrem Bauchgefühl. Das sollte der Ort fürs Café Elsbeth werden. Mit vereinten Kräften baute sie mit Hilfe der Familie die Räumlichkeiten nach ihren Vorstellungen um. Wie es zu dem Namen Elsbeth kam? Da muss die 33-Jährige kurz lachen: „So hat mich meine Mutter immer genannt, wenn ich lieb war.“

Ihre Leidenschaft sind Motivtorten

Zum Café gehört nun auch eine eigene Backstube. Hier kann sich die gelernte Konditorin nach Herzenslust austoben. Am liebsten mit Motivtorten. Die fertigt sie für Hochzeiten, Geburtstage und andere Anlässe nach Absprache an. „Je verrückter desto besser.“

Aber auch mit Schlichtem will Sarah Schütz den Geschmack der Kundschaft treffen. Etwa mit Helgoländern, einem Blätterteig mit Sahne. „Ich lasse mich gerne von Wünschen und Ideen inspirieren“, sagt die Hillerserin. An Ideen wird es bei ihr selbst nicht mangeln. Da müsse sie sich sogar gerade bremsen. Aber ein Ziel hat sie schon gesteckt: „Ich möchte alte Rezepte wieder entdecken.“

Im Sommer mit Terrasse

Im Sommer soll es auch Eis geben. Dann öffnet Sarah Schütz auch die Terrasse. Im Café selbst stehen aktuell wegen Corona-Bedingungen 25 Sitzplätze zur Verfügung. Frühstücksbüffet bietet die Café-Chefin auch an. Die vorläufig geltenden Öffnungszeiten für das Café Elsbeth an der Hauptstraße 2: Freitag von 14 bis 17 Uhr. Samstag und Sonntag jeweils 9 bis 11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Vorbestellungen sind möglich unter Tel. (01 60) 94 87 26 46.

Von Andrea Posselt