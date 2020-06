Hillerse

Zu einem Flächenbrand an der Oker westlich von Hillerse wurden am Sonntagabend die Feuerwehren aus Hillerse, Dalldorf und Leiferde sowie der Einsatzleitwagen aus Ahnsen alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell ablöschen. „Auf einer Wiese brannten rund 50 Quadratmeter Gras“, so der Ortsbrandmeister von Hillerse und Einsatzleiter Niko von Köckritz. Durch den Einsatz von zwei C-Rohren konnten die Flammen schnell abgelöscht werden. Die Wehren aus Leiferde und Dalldorf brauchte nicht mehr eingreifen. „Im Anschluss haben wir den Bereich rund um die Einsatzstelle großflächig gewässert, damit sich das Feuer nicht wieder entzünden kann“, so der Einsatzleiter abschließend. Insgesamt waren mehr als 40 Feuerwehrleute im Einsatz, die Landesstraße 320 wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Anzeige

Von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen